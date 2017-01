Facebook intende rilasciare nelle prossime in Germania uno strumento per segnalare e limitare le notizie false, che aveva annunciato il mese scorso.

La mossa è una risposta alla richiesta di alcuni politici tedeschi di imporre multe salate (anche di migliaia di euro) per ogni falsa notizia diffusa.

Il processo di valutazione per le bufale inizierà tipicamente con una segnalazione da parte di un qualsiasi utente. L’azienda sta rendendo più facile segnalare le notizie false. Gli utenti devono solo fare clic sull’angolo in alto a destra nei post per inviare una segnalazione.

Queste segnalazioni, insieme ad altri indizi identificati da Facebook, faranno in modo che il post venga inoltrato al team di fact-checking esterno all’azienda. Facebook stava selezionando partner per la verifica delle notizie fin da novembre.

Le agenzie selezionate hanno tutte aderito al codice di comportamento diffuso dalla International Fact-Checking Network (IFCN) del Poynter Institute, un istituto di formazione giornalistica con base in Florida, USA. In Germania, Facebook lavorerà insieme a Correctiv, ma spera di aumentare a breve il numero dei partner.

Se uno dei partner di fact-checking di Facebook giudicherà che una notizia è falsa, allora il post sarà accompagnato da un’etichetta che lo identifica come “non affidabile”.

Facebook quindi non impedirà la condivisione di quelle notizie, ma le mostrerà invece insieme a un avviso, completato da un link che spiega il perché di quell’avvertimento.

Alcune bufale vengono create e diffuse per influenzare il dibattito politico o per goliardia, mentre altre sono prodotte con l’obiettivo di generare utili dalla pubblicità dei siti che le ospitano. Facebook intende dare un giro di vite agli spammer che tentano di farsi passare per fonti di informazione autorevoli.

Va detto, che spesso sono fonti un tempo autorevoli che che cascano mani e piedi nelle false notizie, o ci marciano per attrarre traffico allo stesso modo dei siti di bufale. Ultima in ordine di tempo, la bufala sul “Blue Monday” che si ripropone di anno in anno a metà gennaio.

Il tool di Facebook ha ancora bisogno di molto lavoro prima di essere introdotto in Germania, ma l’azienda intende metterlo al lavoro al più presto anche in altri paesi per fermare la diffusione di bufale.