L’interfaccia desktop di LinkedIn si rifà il look. Questa settimana il social network professionale ha presentato il più importante redesign della versione desktop del sito web dal lancio del servizio.

Chris Pruett, senior director of engineering di LinkedIn, ha spiegato che obiettivo principale del nuovo design è allineare esperienza desktop con l’app mobile. Gli utenti avranno a disposizione un feed ridisegnato, profili ottimizzati, nuove funzionalità di messaggistica e una rinnovata casella di ricerca. La società vuole unificare la user experience su desktop e prodotti mobili, e i cambiamenti introdotti dovrebbero rendere il servizio più utile e meno ingombrante.

Per esempio, le notifiche che invitano gli utenti a congratularsi con un contatto per il nuovo lavoro o fare gli auguri di compleanno, che finora comparivano nei feed delle notizie desktop, sono state integrate nella nuova pagina delle notifiche. In questa pagina gli utenti potranno vedere colpo d’occhio le informazioni più interessanti, come chi ha visto il loro profilo e nuove opportunità di lavoro.

Uno dei miglioramenti più importanti è l’aggiornamento del sistema di messaggistica desktop. Il “Messaging Overlay”, come lo chiama LinkedIn, fluttua nella parte superiore del sito, offrendo un facile accesso alle conversazioni che stanno intrattenendo fuori dal servizio.

La messaggistica su LinkedIn era molto simile a un formale invio di messaggi email, e la società ha introdotto una configurazione di messaggistica istantanea più in stile Facebook, consentendo agli utenti di connettersi rapidamente con brevi messaggi.

La nuova casella di ricerca unificata permette di cercare da un unico luogo ciò che interessa su LinkedIn: attualmente è possibile fare ricerche per profili, posti di lavoro, aziende, gruppi e scuole. In futuro, la società prevede di aggiungere la possibilità di cercare i messaggi.

La nuova esperienza desktop è basata su alcune delle stesse API che alimentano l’applicazione mobile di LinkedIn, e questo permetterà all’azienda di rilasciare rapidamente nuove funzionalità.

I cambiamenti introdotti sono finalizzati a rafforzare il coinvolgimento degli utenti LinkedIn sul desktop. Attualmente circa il 60 per cento del traffico del social network viene dal mobile e solo il 40 per cento dal desktop.

L’annuncio di LinkedIn arriva poche settimane dopo la chiusura dell’ acquisizione del social network da parte di Microsoft, e in momento in cui Facebook sta cercando di spingere ulteriormente nel mondo della produttività aziendale con il suo prodotto Workplace, lanciato l’anno scorso.