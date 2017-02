Non scopriamo certo oggi che Snapchat ha sottratto (e continua a farlo) molti utenti giovani-adolescenti a Facebook, che a partire da almeno un anno ha cercato di rincorrere il rivale introducendo funzionalità sempre più rivolte alle immagini e soprattutto ai video (dirette streaming, video 360 gradi e altro ancora).

Le ultime novità su questo versante, disponibili anche in Italia, riguardano essenzialmente l’applicazione Facebook Camera, che si rinnova introducendo, tramite la funzione Facebook Stories, la possibilità di cancellare automaticamente dopo 24 ore un video registrato con lo smartphone e condiviso sul social.

Si tratta di una delle funzioni che ha fatto la fortuna di Snapchat e che ora anche Facebook vuole fare sua, a dimostrazione come l’orizzonte dei video sia sempre più ricercato dai colossi social. Anche Instagram e Twitter stanno infatti inseguendo l’Eldorado dei video, che fino a qualche anno fa era prerogativa quasi solo ed esclusivamente di YouTube.

“La nostra applicazione, ormai da circa dieci anni, mette in primo piano la condivisione per via testuale. Gli utenti, soprattutto su mobile, stanno però cambiando le modalità di fruizione e condivisione, utilizzando sempre di più gli elementi visuali. Oggi vengono pubblicate principalmente fotografie, ma nel futuro crescerà ulteriormente l’importanza dei video” ha dichiarato Connor Hayes, product manager di Facebook.

Le altre novità di Facebook Camera riguardano la presenza di filtri creativi e animazioni da applicare ai video registrati con l’app, mentre quelli registrati in altro modo e poi pubblicati su Facebook possono contare su un maggior spazio nella schermata, in modo da essere più visibili di prima.

Con la funzione Direct inoltre è possibile condividere un video o una foto con liste di contatti o con contatti singoli. Il contenuto condiviso rimane visibile anche in questo caso per 24 ore e per due sole visualizzazioni, in modo da non lasciare tracce sul web.