Stanchi di tutti i pesi inutili che trovate sulla maggior parte delle pagine web al giorno d’oggi? Banner, video e pubblicità varie possono rallentare le nostre navigazioni in modo considerevole ma, per fortuna la Modalità lettura di Edge, il browser integrato in Windows 10, può migliorare notevolmente le cose, almeno per certi siti.

Tramite infatti questa modalità, attivabile cliccando sull’icona a forma di libro in alto a destra nel browser, è possibile leggere articoli senza ad pubblicitari e senza tutti quegli elementi che distraggono la lettura, spingendovi spesso ad andare su altri siti. Proprio come la feature simile presente in Firefox però ci sono ancora alcuni limiti.

Per prima cosa l’articolo dev’essere comunque caricato da Edge con tutti i suoi elementi (e quindi anche video, ad e altro “bloatware”) e, come secondo requisito, il sito deve supportareuna modalità simile (per fortuna molti lo fanno).

Noi apprezziamo questa modalità di visualizzazione soprattutto per leggere lunghi articoli e anche per stamparli come se fossero dei fogli di solo testo. Inoltre, come ulteriore bonus, Edge è all’occorrenza anche un valido lettore di file PDF.