Nelle scorse ore Google ha annunciato che Gmail smetterà di supportare le versioni più datate di Chrome; una mossa che di fatto pianterà l’ennesimo chiodo nelle bare di Windows XP e Windows Vista.

Gli utenti di Chrome 53 e delle versioni precedenti già da inizio dicembre non potranno più accedere alla versione full di Gmail, ma saranno infatti dirottati a quella HTML. Già a partire dalla prossima settimana inoltre questi utenti vedranno apparire un banner nella pagina di Gmail che consiglierà di aggiornarsi a una versione di Chrome più recente (al momento siamo arrivati alla 56).

Tra le versioni di Chrome che incapperanno in questa novità di Google c’è la 49, l’ultima a supportare Windows XP e Windows Vista. Da notare che mentre Microsoft ha terminato il supporto a XP più di due anni e mezzo fa, Gmail ha continuato a supportare XP. Il supporto di Microsoft a Windows Vista Service Pack 2 terminerà invece l’11 aprile di quest’anno.

Nella sua nota Google ha ricordato anche che utilizzare le versioni più datate di Chrome significa essere più esposti a minacce di sicurezza e ciò vale soprattutto per gli utenti che ancora usano XP, visto che Microsoft non rilascia più aggiornamenti di sicurezza per questa versione di Windows ancora utilizzata, secondo le ultime stime di NetMarketShare di fine 2016, dal 8% degli utenti di OS desktop.