Nei giorni scorsi Mozilla ha annunciato che entro la fine del prossimo anno il suo browser web Firefox su Windows XP e Vista ha i mesi contati. Le tempistiche esatte per la cessazione del supporto verranno comunicate solo prossimamente (si parla del periodo estivo), ma per ora è certo che Mozilla continuerà a offrire aggiornamenti di sicurezza ai possessori di Firefox su questi due sistemi operativi fino a settembre 2017.

Prima di settembre, e più precisamente attorno a marzo 2017, Mozilla si preoccuperà di migrare automaticamente gli utenti di Windows XP e Vista in Firefox Extended Support Release (ESR), una soluzione che prolungherà il supporto fino al mese di settembre 2017: la decisione definitiva di dismissione, comunque, verrà presa durante il 2017 in funzione degli utenti.

Le build ESR sono aggiornate regolarmente con fix e patch di sicurezza ma non ricevono nuove feature o miglioramenti di sorta almeno per un intero anno, periodo dopo il quale viene rilasciata una nuova ESR. Mozilla ha creato queste release speciali nel 2012 e la ESR 52, il cui rilascio è atteso per il prossimo 7 marzo, sarà proprio quella verso cui migreranno gli utenti di Firefox che ancora utilizzano il browser su Windows XP e Vista.

Microsoft ha cessato il supporto a XP nell’aprile del 2014 e farà lo stesso con Vista il prossimo 11 aprile. Al momento è difficile capire quanti utenti utilizzino Firefox su questi due OS di Microsoft, ma non si tratterà certo di numeri ingenti. Le ultime stime di Net Applications del mese scorso davano la diffusione di Windows XP al 8,6% del mercato PC mondiale, mentre Vista, che rimane uno dei più cocenti fallimenti di Microsoft, dovrebbe contare per poco più del 1%.

Se il calo di entrambi i sistemi operativi dovesse continuare a questi ritmi, si calcola che il prossimo settembre XP scenderà a circa il 7% di market share, mentre Vista dovrebbe toccare il suo minimo storico di 0,7%. Tra l’altro Mozilla è uno degli ultimi produttori di browser a staccare la spina a Windows XP. Microsoft ad esempio ha smesso di aggiornare Internet Explorer su XP nel 2014, mentre Google ha fatto lo stesso con Chrome nell’aprile di quest’anno.

Come successo in questi due casi, Mozilla consiglia agli utenti di Firefox ancora fermi a XP o a Vista di passare a un sistema operativo più recente. Ricordiamo infine che Windows 7, successore di Vista, sarà supportato da Microsoft fino al gennaio del 2020, mentre Windows 10 sarà supportato indefinitamente.