Buffalo Technology ha presentato TeraStation 5210DF, un NAS a due alloggiamenti equipaggiato con due unità SSD e connettività 10 GbE disponibile ora nelle versioni da 512 GB e in quella da 2 TB con prezzi rispettivamente di 749 e 1.399 Euro.

Grazie alle unità SSD e alla connettività 10 GbE, la TeraStation 5210DF è in grado di garantire transfer rate oltre i 550 MB/s, rappresentando una scelta ideale per i professionisti del video editing e per tutti coloro che hanno necessità di effettuare il più velocemente possibile i propri backup.

La totale assenza di vibrazioni grazie alla tecnologia SSD, l’abilitazione del comando TRIM, che permette di mantenere gli SSD al massimo dell’efficienza durante il loro intero ciclo di vita, e uno chassis con filtri antipolvere per una ventilazione ideale alla componentistica aumentano l’affidabilità del NAS.

Per prevenire possibili problemi in fase di avvio legati al danneggiamento del firmware, Buffalo ha scelto di dotare la TeraStation 5210DF di una doppia copia dello stesso: una residente sugli SSD dove vengono archiviati i dati e una sulla mainboard, che in caso di emergenza viene utilizzata per avviare il NAS e provvedere poi alla ricostruzione del firmware danneggiato. Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei dati, si segnalano crittografia AES a 256-bit, Kensington Lock e Booth Authentication Protection per prevenire avvii non autorizzati.

Ulteriori plus di questa nuova proposta sono la compatibilità VMware e la possibilità di effettuare i backup verso altri sistemi storage, due caratteristiche che, tra le altre cose, caratterizzano l’ultima release del nuovo firmware che Buffalo ha rilasciato per le più recenti TeraStation. Da segnalare infine il processore quad-core a 1.7GHz e i 4 GB di RAM.