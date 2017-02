In attesa delle specifiche ufficiali, sono apparse in rete informazioni dettagliate e piuttosto affidabili dei nuovi processori AMD Ryzen, la cui uscita sul mercato dovrebbe essere ormai questione di settimane.

Nel corso del 2017 AMD dovrebbe rilasciare ben 17 modelli di questa nuova famiglia di processori, con in testa i modelli a 8 Core/16 Thread che si preannunciano molto interessanti per il loro rapporto prestazioni-prezzo. Anche sulla fascia bassa però le cose si fanno intriganti, visto che a poco più di 130 dollari ci si potrebbe portare a casa un Ryzen quad-core da 3,2 GHz e TDP di soli 65 Watt.

Di seguito riportiamo l’elenco di alcuni modelli di Ryzen (serie 7, 5 e 3) attesi nella prima ondata e, come si può vedere, si va dal potente 1800X da 3,6 Ghz con 8 core, 16 thread e TDP di 95W (499 dollari tasse escluse) fino al già citato 1100 da 129 dollari.

I Ryzen contraddistinti dalla lettera X dovrebbero essere gli unici a supportare la funzionalità AMD XFR (eXtended Frequency Range). Si tratta di un’opzione basata su tecnologia AMD SenseMi che permetterebbe di andare oltre i limiti prestabiliti del chip (TDP) garantendo anche una pratica di overclock automatica; ricordiamo tra l’altro che tutti i processori AMD Ryzen sono sbloccati, per la gioia degli appassionati di overclocking.

A questo punto non resta che attendere la conferma di tutte queste indiscrezioni da parte di AMD. E si tratta di un’attesa carica di hype, soprattutto dopo che i primi benchmark del modello 1700X hanno portato a risultati molto vicini a quelli di un Intel Core i7-6900K, con la CPU di AMD (che non è nemmeno il modello di punta) che è anzi risultata più veloce dei processori utilizzati nella comparativa in diversi test.