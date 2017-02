Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio che i primi tre processori della nuova famiglia AMD Ryzen con processo produttivo a 14 nanometri arriveranno sul mercato a partire dal 2 marzo. Nello specifico, come già si vociferava da settimane, AMD ha presentato tre soluzioni top di gamma a 8 core e 16 thread, ovvero Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X e Ryzen 7 1700.

La X nel nome sta per XFR (eXtended Frequency Range), tecnologia di AMD che permette di raggiungere frequenze persino più alte in presenza di un raffreddamento adeguato. Le velocità di clock dei tre modelli sono rispettivamente di 3,6 GHz (4 GHz turbo), 3,4 GHz (3,8 GHz turbo) e 3 GHz (3,7 GHz turbo), mentre i TDP sono pari a 95, 95 e 65 Watt.

Le CPU Ryzen 7 vanno a sfidare direttamente i Core i7 di Intel, rispetto ai quali però costeranno molto meno. AMD ha infatti annunciato i prezzi di queste tre prime CPU Ryzen, che saranno pari a 499, 399 e 329 dollari (attendiamo ancora i prezzi in euro). Per quanto riguarda invece le CPU Ryzen 5 (fascia media) e Ryzen 3 (fascia bassa), bisognerà attendere i prossimi mesi.

Con queste nuove CPU AMD aveva come obiettivo incrementare il numero di istruzioni per clock (IPC) del 40% rispetto alla generazione precedente, ma alla fine il miglioramento è stato pari al 52%. I test di AMD parlano infatti di un +9% della CPU Ryzen 7 1800X rispetto all’Intel Core i7-6900X nel benchmark Cinebench R15 multi-thread, mentre Ryzen 7 1700X supera il Core i7-6800K di addirittura il 39%. Ryzen 7 1700 viene invece definito come il processore a otto core con i consumi più bassi del mondo.

L’uscita sul mercato dei nuovi processori AMD Ryzen sarà accompagnata da oltre 80 schede madri compatibili tra cui quelle di ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte e MSI con socket AM4 e chipset X370, X350, X320, B350 e A320 già mostrate a gennaio al CES 2017 di Las Vegas.