Con il Core i9, annunciato al Computex 2017, si riaccende la battaglia Intel vs AMD. La risposta di Intel a Threadripper, il nuovo chip a 16 core e 32 thread di AMD, è un microprocessore a 18 core e 36 thread, progettato per gli appassionati di PC di fascia alta.

Il Core i9 Extreme Edition i9-7980XE, che Intel definisce “il primo processore teraflop per PC desktop”, sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’anno al costo di 1.999 dollari (!). Gli altri processori della famiglia Core i9 si collocano a un livello leggermente inferiore: i chip Core i9 serie X nelle versioni da 16 core, 14 core, 12 core e 10core, con prezzi da 999 a 1.699 dollari. Tutti basati su Skylake, offriranno miglioramenti rispetto ai precedenti modelli Broadwell-E: 15 per cento più veloci nelle applicazioni single-thread e 10 per cento più veloci nelle applicazioni multithreaded, secondo quanto dichiarato da Intel.

Per gli utenti che non possono permettersi i costosi chip Core i9 serie X, nome in codice “Basin Falls”, Intel ha introdotto anche tre nuovi chip Core i7 serie X, con prezzi da 339 a 599 dollari, e un Core i5 quad-core da 242 dollari.

La maggior parte dei chip Core i9 integra una versione aggiornata di Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, una funzionalità che identifica i due core “migliori” e li rende disponibili per un overclock dinamico a velocità più alta quando necessario. I chip sono anche predisposti per Optane, con “oltre 130 schede madri Optane-ready in arrivo”, ha dichiarato Intel.

I chip Core i9 e Threadripper riaprono la competizione tra Intel e AMD, ed è ancora presto per stabilire chi sarà il vincitore. Con i Core i9, Intel ha lanciato un segnale aggressivo verso la fascia alta del mercato PC. AMD è ora costretta a rivelare le versioni da 14, 12 e 10 core dei suoi processori Threadripper, nonché i loro prezzi. Intel ha mostrato le sue carte, ma la partita deve ancora essere giocata.

L’annuncio di Intel dei nuovi chip Core i9 potrebbe essere uno dei più significativi di questa settimana al Computex di Taipei. Ma Intel potrebbe avere qualche altro asso nella manica, inclusa questa notizia bomba: i manager di Intel riveleranno che il prossimo chip da 10nm, “Cannon Lake”, offrirà prestazioni superiori del 30% rispetto agli attuali chip Kaby Lake, secondo quanto dichiarato da un portavoce.

Intel rivelerà inoltre ulteriori dettagli su un collegamento wireless al dispositivo HTC Vive VR, che utilizza la sua tecnologia WiGig. La partnership HTC-Intel è stata annunciata al CES lo scorso gennaio.