Mentre attendiamo di conoscere ancora la data dell’arrivo del Surface Book con Performance Base in Italia, Microsoft si appresta a far sbarcare anche in Europa il suo bellissimo (e costosissimo) Surface Studio, l’All in One per i creativi annunciato a fine ottobre e disponibile dallo scorso dicembre solo negli USA.

Secondo infatti la notizia emersa nelle scorse ore dalla conferenza IT Partners tenutasi a Disneyland Paris l’8 e il 9 marzo, il Surface Studio arriverà a luglio in Francia in quantità limitate, anche se già a settembre la disponibilità dovrebbe diventare più corposa (Microsoft infatti non sta ancora producendo moltissimi Surface Studio, visto anche il pubblico elitario al quale sono rivolti).

Per ora quindi si parla solo di Francia, ma è pressoché scontato che il Surface Studio sbarcherà in estate o poco dopo anche in altri Paesi europei, seppur non si sappia ancora nulla di certo (soprattutto per quanto riguarda l’Italia).

Ricordiamo che il Surface Studio è un All-in-One con display touch da 28’’ spesso poco più di un centimetro in formato 3:2 e con una risoluzione di 4.500 x 3.000 pixel, che corrisponde a una densità di ben 192 DPI.

Non mancano poi il supporto alla Surface Pen e un sostegno brevettato dalla stessa Microsoft per reclinare il display quasi completamente, in modo da trasformare il PC in un vero e proprio tavolo da disegno.

Caratteristiche che, assieme alle specifiche hardware (tutti i componenti sono racchiusi nella base inferiore), lo rendono un PC decisamente costoso e alla portata di pochi, visto che il prezzo americano parte da 2.999 dollari per la configurazione base e arriva a 4199 dollari per il modello più potente.

In fase di acquisto è possibile scegliere tra processore Intel Core i5 e i7 di sesta generazione, 8, 16 o 32 GB di RAM DDR4, scheda grafica Nvidia GeForce GTX 965M con 2 GB VRAM GDDR5 o GTX 980M con 4 GB e 1 o 2 TB di storage ibrido. Da segnalare anche una fotocamera frontale che supporta la funzionalità di accesso biometrico Windows Hello, quattro porte USB 3.0 e Wi-Fi ac.

La vera chicca di Surface Studio è però Surface Dial, un piccolo accessorio opzionale da 99 dollari da appoggiare sulla scrivania o direttamente sul display che permette di interagire con testi e immagini zoomando, sfogliando le pagine, scegliendo i colori per un disegno e permettendo di eseguire molti altri comandi in maniera molto pratica e veloce.