AdDuplex ha rilasciato il suo report mensile sullo stato di Windows 10 e Windows 10 Mobile, offrendo però anche informazioni su alcuni prodotti hardware di Microsoft e sul mercato generale dei PC. Da queste stime risulta come il Surface Pro 4 sia il PC Microsoft più popolare e diffuso in tutto il mondo con il 37,4% di market share, seguito dal Surface Pro 3 (27%), dal Surface 3 (15%) e dal Surface Pro (8,4%).

Nella classifica compaiono anche il Surface Pro 2 (6,2%), il Surface Book (6%) e il nuovo arrivato Surface Studio, fermo allo 0,1% anche per la sua diffusione ancora molto limitata e per un prezzo ancora elitario. Rimane qualche dubbio sulla classificazione come PC di questi dispositivi, che andrebbero considerati più dispositivi ibridi (tablet/notebook) che non computer tradizionali.

Di fatto comunque la quota di Microsoft nel mercato dei PC con Windows 10 rimane ancora molto bassa (2,5%). A dominare secondo le stime di AdDuplex è infatti HP (23,4%), con Dell al secondo posto (14,5%) e Lenovo in terza posizione con l’11,4% (seguono poi Asus, Acer e Toshiba, oltre a Microsoft, Samsung e Sony).

Passando al lato prettamente software, Windows 10 Anniversary Edition è installato sul 83,6% di tutti i PC con Windows 10, risultato certamente positivo che evidenzia come la maggior parte degli utenti abbia effettuato l’aggiornamento estivo per poter disporre di tutte le nuove funzionalità offerte da Microsoft.

Il discorso relativo al mobile vede Windows 10 Mobile installato sul 16% di tutti gli smartphone con il sistema operativo di Microsoft, mentre il 77% ha installato ancora Windows Phone 8.1 (il resto si divide tra Windows Phone 8 e 7). Tra gli smartphone Windows 10 Mobile più diffusi a livello mondiale spicca il Lumia 640, mentre il più diffuso dispositivo Windows 10 Mobile nativo è il Lumia 550.