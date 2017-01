Per ora non vi è ancora nulla di ufficiale o definitivo, ma pare proprio che Microsoft sia prossima a portare il suo apprezzato (e costoso) Surface Book anche in Italia, dove ancora non è distribuito. A fine 2016 era arrivata la conferma che nel primo trimestre 2017 il Surface Book sarebbe sbarcato in Austria, Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Cina, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda, ma in questo elenco mancava appunto l’Italia.

Diciamo che a breve le cose potrebbero cambiare perché in fondo a questa pagina del Microsoft Store italiano compare proprio una schedina tecnica del Surface Book, con tanto di pulsante Acquista ora. Premendolo, si torna alla pagina principale dello store hardware e quindi non è ancora possibile effettuare l’acquisto, ma potrebbe essere questione di giorni o settimane perché Microsoft sblocchi il tutto.

Naturalmente non si sa ancora nulla né sul prezzo, né sulla versione che Microsoft proporrà per l’Italia, che dovrebbe essere comunque la Performance Base annunciata proprio a fine 2016.

Si tratta di un restyling del primo modello uscito nel 2015 sul mercato americano che ha però riguardato quasi esclusivamente la componentistica interna e non il design. La novità più importante rispetto al modello del 2015 è l’arrivo della scheda grafica Nvidia GTX 965M con 2 GB di VRAM, che secondo Microsoft assicura un incremento prestazionale del 100% rispetto al chip grafico del primo Surface Book.

Considerando quanto il Surface Book sia un dispositivo pensato soprattutto per i professionisti, non si tratta di un upgrade da poco. È stata inserita anche una batteria più capiente, che dovrebbe portare l’autonomia fino a un massimo di 16 ore, mentre lo spessore (22,8 mm) e il peso (1,65 Kg) sono aumentati.

Sullo store britannico di Microsoft il Surface Book parte da 999 sterline per arrivare fino a 2649 sterline, mentre se si parla di euro lo store francese ha già a listino il Surface Book a partire da 1399 euro per arrivare a 2.999 euro.

Le configurazioni disponibili vanno dal modello base con 128 GB di SSD, 8 GB di RAM e Intel Core i5 di sesta generazione (niente Kaby Lake insomma) fino al top di gamma con 1 TB di SSD, 16 GB di RAM e Intel Core i7.