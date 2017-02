Il Dell Inspiron 13 5000 è un segno che i portatili convertibili sono diventati veramente mainstream. Modelli di questo tipo, insieme all’Asus ZenBook UX360C, hanno tocchi di stile e componenti tipici dei dispositivi di fascia alta, abbinati a un approccio pratico che permette di mantenere il costo sotto i 1.000 euro. Laptop come questo rappresentano anche una rinascita per i computer portatili Windows.

Dell Inspiron 13 5000: prezzo

Il Dell Inspiron 13 5000 è disponibile in tre versioni.

Il modello low-end, con CPU Intel Core i3 e disco rigido da 500GB, ha un prezzo di base di 599 euro. La variante intermedia, probabilmente la più interessante per la maggior parte degli utenti, ha processore Intel Core i5, SSD da 256GB e 8GB di RAM. Sul sito di Dell è disponibile a 799 euro.

Il modello di fascia più alta (che abbiamo scelto per la nostra recensione) offre CPU Intel Core i7, SSD da 256GB, 16GB di RAM e costa 949 euro.

Dell Inspiron 13 5000: design

Per mantenere accessibile il costo, Dell ha utilizzato la plastica anziché l’alluminio per l’Inspiron 13 5000. Il portatile mantiene comunque un design attraente grazie a piccoli dettagli, come la curvatura dei bordi intorno alla parte anteriore e alla cerniera in metallo, che permette una rotazione di 360°.

Per quanto riguarda il peso, bisogna accettare un compromesso. L’Inspiron 13 5000 pesa 1,6 kg, un po’ più di altri dispositivi di questa categoria, ma è ancora abbastanza leggero da poterlo portare in giro tutto il giorno.

La cerniera permette di utilizzare il Dell Inspiron 13 5000 in modalità PC, in modalità tenda o con lo schermo capovolto, in modo che il computer sia appoggiato sulla tastiera. In questo caso il touch screen diventa il metodo di controllo più comodo rispetto a tastiera e trackpad.

Dell Inspiron 13 5000: connettività

Il Dell Inspiron 13 5000 dispone di due porte USB 3.0, una porta USB 2.0 e una porta HDMI full-size. È possibile collegare il dispositivo a un monitor esterno o a un televisore, senza necessità di un cavo speciale, e le porte USB sono progettate per i gadget di oggi. Il Dell Inspiron 13 5000 dispone anche di uno slot per schede SD full-size.

Quello che manca all’Inspiron 13 5000 è una porta USB-C, che sta lentamente sostituendo la tradizionale USB.

Dell Inspiron 13 5000: tastiera e trackpad

La tastiera dell’Inspiron 13 5000 ha un design standard, ma la digitazione è confortevole. Una caratteristica extra è la retroilluminazione dei tasti con due impostazioni di intensità, che migliorano la digitazione in ambienti bui. Alcuni modelli dei competitor, come la serie Asus UX, non offrono la retroilluminazione della tastiera, disponibile invece nei modelli HP Envy.

Per quanto riguarda il trackpad non siamo totalmente convinti della risposta del pulsante di click ad alta frequenza, ma dal punto di vista di superficie, dimensione e affidabilità il pad si comporta secondo le aspettative.

Dell Inspiron 13 5000: schermo

Il Dell Inspiron 13 5000 ha esattamente lo schermo che ci si aspetta da un computer portatile di questo tipo e fascia di prezzo. Lo schermo touch da 13,3 pollici utilizza un pannello LCD IPS con risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Ha nitidezza, angoli di visuale e qualità tipiche di un computer portatile convertibile, e si colloca a metà strada tra lo schermo di un tradizionale computer portatile e quello di un moderno tablet.

Il nostro colorimetro, il dispositivo che abbiamo usato per testare lo schermo, dice che l’Inspiron 13 5000 copre solo il 61,6 per cento dello standard RGB. Tuttavia, questo è mitigato dal solido contrasto 1086: 1, da una finitura lucida e dal fatto che il display ha una struttura sottile che rende la maggior parte di tale contrasto.

Ci sono comunque alcune cose da considerare. Come la maggior parte dei dispositivi convertibili touchscreen, lo schermo è lucido e quindi la superficie è riflettente. La luminosità massima di 243cd/mq non è abbastanza alta per competere con la luce ambientale, e quindi il portatile non è particolarmente adatto per essere usato all’aperto in giornate molto luminose.

Dell Inspiron 13 5000: performance

Il Dell Inspiron 13 5000 è un computer portatile adatto a un uso misto: un po’ come dispositivo personale, un po’ on-the-go. Il modello che abbiamo testato ha una CPU Intel Core i7-6500U con 16 GB di RAM. Si tratta di una CPU dual-core che raggiunge il punteggio di 6.992 nel Geekbench 3, ovvero 3.419 per core. Il punteggio nel PC Mark 8 è 2.722. E’ una configurazione abbastanza potente, che permette di utilizzare il dispositivo come computer principale. L’unico modo per ottenere maggiore potenza da un computer portatile è utilizzare una macchina con CPU quad-core, ma naturalmente in questo caso aumentano dimensioni e costi.

L’SSD dell’Inspiron 13 5000 non è veloce come gli standard SSD. Abbiamo testato SSD portatili in grado di leggere a 1300 MB/s, ma il nostro dispositivo legge a 533MB/s e scrive a 284MB/s. Questo tipo di prestazioni SSD è tipica dei computer portatili di fascia media, e soddisfano comunque le esigenze della maggior parte degli utenti.

Per quanto riguarda il gaming, il Dell Inspiron 13 5000 non gestisce bene i giochi. Se si vuole un computer portatile sottile, leggero e adatto al gaming bisogna spendere qualche centinaio di euro in più.

Poiché il Dell Inspiron 13 5000 ha CPU Core i3/i5/i7, piuttosto che Core M, le ventole girano per la maggior parte del tempo. In un paio di occasioni abbiamo notato che sembravano andare su di giri senza un vero motivo. Tuttavia, il portatile non è molto rumoroso.

Dell Inspiron 13 5000: batteria

L’Inspiron 13 5000 ha un’autonomia dichiarata di 10 ore con una carica. Secondo la nostra recensione è una valutazione troppo ottimista, ed è una prestazione che si ottiene da computer portatili meno potenti. Con la riproduzione in loop di un file MP4 da 720p il Dell Inspiron 13 5000 ha riportato un’autonomia di 385 minuti, ovvero sei ore e 25 minuti. E’ una durata non sufficiente per una intera giornata di lavoro, ma è un’autonomia di tutto rispetto.

Il verdetto

Il Dell Inspiron 13 5000 ha un prezzo abbordabile, offre buone prestazioni e, complessivamente, ha la stessa potenza di alcuni computer portatili che costano oltre i 1.000 euro. I punti di debolezza sono lo schermo e il case, realizzato in plastica piuttosto che in alluminio o in una lega di magnesio. Tuttavia l’Inspiron 13 5000 ha uno stile elegante e rappresenta un ottimo compromesso qualità/prezzo.

Dell Inspiron 13 5000

Prezzo: da 599 euro

Pro: tastiera retroilluminata, ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro: non adatto per il gaming

Info: http://www.dell.com/it/p/inspiron-13