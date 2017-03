Tra i protagonisti del Mobile World Congress 2017 di Barcellona c’era anche Panasonic, che ha presentato il suo nuovo ibrido rugged Toughbook CF-33. Un tablet Windows 10 con tastiera staccabile che sarà disponibile sul mercato nel secondo trimestre dell’anno e che succede ai precedenti CF-31 e CF-20.

Il Toughbook CF-33 si caratterizza per un telaio in lega di magnesio con certificazione IP65 e resistenza alle cadute da un’altezza di 120 centimetri, diventando così un device fondamentale per il lavoro sul campo e per i professionisti che necessitano di un ibrido solido e molto resistente. Di conseguenza non bisogna aspettarsi una grande portabilità, visto che si parla di un peso di 1,52 Kg per il solo tablet e di 2,76 Kg con anche la tastiera fisica agganciata.

Il tablet ha un display touch in 3:2 da 12’’ con risoluzione di 2160×1440 pixel che può essere utilizzato anche con i guanti, mentre la stilo in dotazione, certificata IP55, consente di scrivere, disegnare e firmare documenti anche in condizioni atmosferiche difficili. A livello hardware troviamo un processore Intel Core i5-7300U della famiglia Kaby Lake, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, sebbene in fase di acquisto sarà possibile scegliere configurazioni con RAM da 4 o 16 GB e SSD da 128 o 512 GB.

Da segnalare anche, oltre alla possibilità di sostituire a caldo le batterie, la webcam frontale da 2 MP per lo sblocco del sistema tramite Windows Hello e una seconda fotocamera posteriore da 8 Megapixel, mentre la connettività LTE è opzionale. Molto completo il parco connessioni per trattarsi di un ibrido; troviamo infatti uno slot microSD, due porte USB 3.0, HDMI, LAN e jack audio.

Come per i modelli precedenti, anche il Toughbook CF-33 non è un dispositivo economico. I prezzi annunciati da Panasonic partono infatti da 2992 euro per il solo tablet e da 3552 euro per la versione con anche la tastiera fisica.