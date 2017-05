Come già riportato nei giorni scorsi, Microsoft terrà un evento il 23 maggio a Shanghai nel quale presenterà alcune novità tra cui un nuovo Surface Pro, che però, stando a quanto dichiarato da Panos Panay, non sarà il tanto atteso Surface Pro 5.

Il sito Venturebeat ha pubblicato nelle scorse ore le immagini che vedete qui sotto riferite proprio a quello che dovrebbe essere il nuovo Surface Pro e che dovrebbe chiamarsi proprio così, senza quindi un numero identificativo finale.

Per ora non si sa nulla sulla componentistica al suo interno, ma Microsoft dovrebbe proporre quasi sicuramente un restyling dei processori rispetto a quelli montati attualmente sul Surface Pro 4 optando per gli Intel Core Kaby Lake di settima generazione, in modo sia da aumentare le prestazioni, sia da migliorare l’autonomia.

Esteticamente, con il kickstand posteriore e la cover agganciabile magneticamente, non si riscontrano particolari differenze con la line-up attuale dei Surface Pro 4 e anche il pennino, seppur con colori diversi, sembra identico a quello attuale. Il mouse nelle foto, che immaginiamo rimanga opzionale, è invece quello, nuovissimo, che Microsoft ha presentato nei giorni scorsi in abbinamento con il Surface Laptop.

In un’altra immagine invece si riconoscono lateralmente l’attacco proprietario per l’alimentazione, una porta USB 3.0 Type A e un connettore mini Display Port. Come per il Surface Laptop anche qui Microsoft sembra quindi aver rinunciato all’USB Type-C, anche se una seconda porta USB 3.0 avrebbe fatto comodo.

Naturalmente attendiamo l’annuncio di Microsoft per sapere con certezza tutte le caratteristiche, il prezzo e la disponibilità di questo nuovo Surface Pro, ma visto che la fonte di queste immagini è il noto leaker Evan Blass dovrebbe trattarsi di rumor piuttosto affidabili.