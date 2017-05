Come da pronostico Microsoft ha svelato nelle scorse ore il nuovo Surface Pro, una versione aggiornata del Surface Pro 4 già prenotabile da oggi sullo store italiano di Microsoft e disponibile dal 15 giugno con prezzi a partire da 959 euro.

Il nuovo Surface Pro, che in autunno arriverà sul mercato anche in versione LTE, non vede particolari cambiamenti a livello estetico rispetto al Surface Pro 4, anche se sotto il cofano troviamo diverse novità a partire dai nuovi processori Kaby Lake a scelta tra i modelli Intel Core m3-7Y30, Core i5-7300U e Core i7-7660U.

Il display cambia faccia e si fa più luminoso e contrastato rispetto a quello del Surface Pro 4. È lo stesso schermo del Surface Laptop, ovvero un PixelSense 3:2 da 12.3” con risoluzione di 2736×1824 pixel e con in più profili .icc preinstallati e calibrati per sRGB o uso generico.

Migliorano anche la Surface Pen, ora con 4096 livelli di pressione (quattro volte tanto il pennino precedente), e l’autonomia, che secondo Microsoft arriva a 13,5 ore (il doppio rispetto a prima) anche grazie ai nuovi processori Kaby Lake, di cui solo il Core i7-7660U con GPU Iris Plus 640 è provvisto di ventola (l’i3 e l’i5 sono infatti fanless).

Proprio i nuovi processori dovrebbero assicurare fino al 20% in più a livello di prestazioni, mentre tra le altre specifiche tecniche segnaliamo la RAM fino a 16 GB (si parte però da 4 GB) e lo storage SSD da 128 GB fino a 1 TB. Purtroppo il Surface Pro 2017 verrà venduto senza la tastiera Surface Type Cover (e questa non è una novità) ma anche senza Surface Pen, che rimangono così accessori opzionali.

Di seguito vi riportiamo i prezzi delle configurazioni italiane prenotabili come già detto da oggi.

Surface Pro Core m3, 4 GB di RAM, 128 GB SSD: 959 euro

Surface Pro Core i5, 4 GB di RAM, 128 GB SSD: 1169 euro

Surface Pro Core i5, 8 GB di RAM, 256 GB SSD: 1499 euro

Surface Pro Core i7, 8 GB di RAM, 256 GB SSD: 1829 euro

Surface Pro Core i7, 16 GB di RAM, 512 GB SSD: 2549 euro

Surface Pro Core i7, 16 GB di RAM, 1 TB SSD: 3149 euro