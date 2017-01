In molti stanno attendendo da Microsoft qualche novità sul successore del Surface Pro 4, ma quando ciò accadrà il nuovo convertibile di Redmond dovrà vedersela con un rivale da non sottovalutare. Parliamo del Lenovo Miix 720, un tablet ibrido con Windows 10 visto in questi giorni al CES 2017 di Las Vegas che arriverà negli USA ad aprile con un prezzo di partenza di 999 dollari, mentre non si conoscono ancora i dettagli sulla sua distribuzione europea.

Certo, sono 100 euro in più rispetto al Surface Pro 4 base, ma va anche detto che il Miix 720 ha una marcia in più rispetto al suo non più giovanissimo rivale. Per prima cosa monterà i nuovissimi processori Intel Core i5 e i7 di settimana generazione della famiglia Kaby Lake e avrà un supporto fisico sul retro proprio come il Surface Pro 4.

Da segnalare poi una porta USB 3.0, una USB 2.0 e una USB-C con supporto per Thunderbolt 3, oltre ai soli 8,9 i millimetri di spessore, al corpo interamente realizzato in metallo e al peso di 780 grammi (tastiera esclusa). Il display del Lenovo Miix 720 è un 12’’ con risoluzione Quad HD da 2880×1920 pixel (maggiore di quella del Surface Pro 4) ed è protetto da un vetro Corning Gorilla.

Il 2-in-1 di Lenovo supporta inoltre fino a 16 GB di RAM DDR4 contro la RAM DDR3 del Surface Pro 4 e aspettiamoci quindi prestazioni migliori a favore del Miix 720. A livello di storage si potrà scegliere tra 512 GB o 1 TB in formato SSD, senza poi dimenticare le due fotocamere da 5 e 1 Megapixel, la tastiera con tasti retro-illuminati, il sistema operativo Windows 10 Professional Edition e la Pen, accessorio venduto a parte a 59,90 dollari che può facilitare il lavoro e qualsiasi attività creativa.