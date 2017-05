Contemporaneamente alla presentazione del nuovo Surface Pro di Microsoft, ieri anche Huawei ha svelato importanti novità annunciando i nuovi MateBook X, MateBook E e MateBook D. Tre dispositivi, tutti con processori Intel Core Kaby Lake di settima generazione, che vanno ad arricchire la gamma MateBook del produttore cinese presentando novità molto interessanti.

MateBook X è un laptop da 13″ caratterizzato da un’architettura interna fanless e da un rapporto screen-to-body del 88%. Ha una cornice esterna di soli 4.4 mm e integra un lettore delle impronte digitali con un chip criptato indipendente.

La versione che arriverà in Italia a fine giugno al prezzo di 1399 euro si caratterizza per il display IPS da 13.3” con risoluzione di 2160×1440 pixel e per il processore Intel Core i5-7200U. Troveremo inoltre 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, fotocamera frontale da 1 MP e una batteria da 41.4Wh, oltre alla connettività Wi-Fi dual band ac 2×2 MIMO e Bluetooth 4.1. Peso di soli 1050 grammi e spessore di 12,5 mm per un laptop (con a bordo Windows 10 Home) estremamente leggero, sottile e performante.

MateBook E, disponibile in Italia sempre a fine giugno a 1199 euro, è invece un 2-in-1 con un rapporto screen-to-body del 84% e tastiera Folio con angolazione regolabile sino a 160°. La versione italiana si caratterizza per il display IPS da 12” con risoluzione di 2160×1440 pixel e per il processore Intel Core i5-7Y54.

Da segnalare inoltre i 4 GB di RAM, i 256 GB di storage in formato SSD, la fotocamera da 5 MP e la batteria da 33.7Wh. Anche qui troviamo un sensore per la lettura delle impronte digitali, mentre a livello ergonomico spiccano il peso di 640 grammi (solo tablet) e 1100 grammi (con tastiera) e lo spessore di appena 6,9mm.

Chi cerca invece le massime prestazioni può puntare sul MateBook D, laptop da 15,6 pollici con un rapporto screen-to-body del 83%, processore Intel Core i7-7500U e scheda grafica NVIDIA GeForce 940MX. Purtroppo Huawei ha deciso di non portare il MateBook D in Italia e non sappiamo con certezza se arriverà in qualche Paese europeo o se sarà destinato al solo mercato asiatico.