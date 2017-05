Asus ha ampliato la sua gamma ZenBook con tre modelli leggeri e potenti, tra i quali spicca lo ZenBook Flip S. Con uno spessore di soli 10,9 millimetri, è stato presentato come il computer portatile convertibile più sottile al mondo. Il dispositivo si distingue anche per leggerezza e potenza: pesa 1,09 chili, è alimentato da un processore Intel Corei7-7500U e può ospitare fino a 1 terabyte di storage PCIe SSD.

Se vi piacciono i confronti – ad Asus certamente sì – sappiate che lo ZenBook Flip S UX370 è circa il 20% più sottile di un MacBook e anche più sottile dell’HP Specter X360. È anche più leggero di entrambi, come ha detto il presidente di Asus Jonney Shih durante l’evento di lancio a Taipei.

Come in tutti i convertibili, lo schermo può essere ripiegato in modo da utilizzare il portatile in configurazione tablet. Grazie a un design intelligente delle cerniere, quando lo schermo è ruotato di angolo superiore a 135 gradi la cerniera diventa un supporto per la tastiera per adattarla più ergonomicamente per la digitazione.

Ha un touchscreen con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel) con supporto per Windows Ink, il sistema di inchiostro digitale recentemente lanciato per i tablet Windows 10, con una opzionale Asus Pen. Lo schermo è protetto da Gorilla Glass di Corning. Il computer dispone anche di un piccolo sensore di impronte digitali per l’accesso con un solo clic tramite Windows Hello in modalità laptop o tablet.

Ci sono due porte USB-C e il supporto per la carica veloce. Asus afferma che la batteria dura 11,5 ore e può essere caricata velocemente al 60% della capacità – circa 7 ore – in soli 49 minuti.

Lo ZenBook Flip S sarà disponibile entro la fine di quest’anno con prezzi a partire da 1.099 dollari.

Asus ZenBook 3 Deluxe

Asus ha aggiornato il suo portatile ZenBook 3 con il nuovo modello “Deluxe”. Secondo quanto dichiarato da Asus, con 12,9 millimetri di spessore l’UX490 è il più sottile computer da 14 pollici sul mercato. Pesa 1,09 chili ed è il primo portatile con Gorilla Glass 5 di Corning, l’ultima versione del vetro resistente agli urti.

Come il Flip S, il computer è alimentato da un processore Core i7 e dispone di un massimo di 1 terabyte di storage PCIe SSD. Le due porte USB-C supportano Thunderbolt 3 permettendo il collegamento a due monitor 4K. Il portatile ha uno schermo con risoluzione full HD (1.920 x 1.080 pixel).

Per prestazioni grafiche a livello di gaming, il portatile può essere collegato al dock grafico esterno di Asus ROG XG Station 2, che può supportare schede grafiche quali NVidia GTX 1080. Asus ha dichiarato che la batteria può durare fino a 9 ore.

L’Asus ZenBook 3 Deluxe sarà disponibile con prezzi a partire da 1.199 dollari.

Asus ZenBook Pro

Terza new entry della gamma è lo ZenBook Pro UX550. È basato sul processore Intel Core i7-7700HQ e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX1050 Ti.

Con uno spessore di 18,9 millimetri e un peso di 1,8 chili è la più sottile e leggera macchina ZenBook Pro e dispone di un ampio schermo 4K da 15,6 pollici.

Asus ha trovato spazio per un sistema audio a quattro speaker, la durata della batteria è un’impressionante 14 ore e il computer viene fornito con un sensore di impronte digitali per il login biometrico di Windows Hello.

Lo ZenBook Pro UX550 sarà disponibile a partire da 1.299 dollari.