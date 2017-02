Il Lenovo ThinkPad P71 si appresta a diventare uno dei laptop più veloci e potenti sul mercato e non a caso supporterà pienamente i visori di realtà virtuale HTC Vive e Oculus Rift. Quella di Lenovo è una vera e propria workstation in mobilità rivolta ai professionisti che devono creare contenuti in VR, fare editing video di un certo livello o lavorare con applicazioni ingegneristiche.

Il ThinkPad P71 non è d’altronde un classico notebook consumer. Pesa ben 3,4 Kg, ha un display da 17’’ (Full HD o 4K con copertura al 100% dello spazio AdobeRGB), integra un touchpad ottimizzato per usare i programmi CAD e monta gli ultimi processori Intel Xeon E3-v6 basati su architettura Kaby Lake. Al momento dell’acquisto potrà essere configurato con una scheda grafica come la Nvidia Quadro P5000M, la cui potenza è fondamentale per la creazione di applicazioni di realtà virtuale.

Il laptop di Lenovo arriverà sul mercato americano ad aprile a un prezzo che partirà da 1.849 dollari. Tra le altre caratteristiche segnaliamo il supporto a Thunderbolt 3, fino a 64 GB di RAM DDR4 e fino a 2 TB di storage SSD. A livello di connessioni troviamo inoltre una porta USB 3.0, un’uscita video HDMI 1.4, Ethernet e una porta Mini-DisplayPort 1.2.

Lenovo ha anche annunciato il ThinkPad P51 (anch’esso atteso ad aprile), simile al fratello maggiore ma con display da 15’’ e privo della “certificazione” VR, tanto che il prezzo di partenza scenderà a 1.399 dollari.

Ancora meno costoso (si parte da 1.049 dollari) il ThinkPad P51s, laptop atteso a marzo con display sempre da 15’’ ma con processore Kaby Lake Intel Core e non Xeon, sebbene anche per questo modello si potrà optare per un display 4K e con GPU Nvidia Quadro e non mancherà il supporto a Thunderbolt 3.

Tutti e tre i laptop arriveranno anche in Italia, ma al momento Lenovo non ha comunicato tempistiche precise.