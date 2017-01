Il laptop ultraportatile Dell XPS 13 è in circolazione da diversi anni, ma quello oggetto di questa recensione è l’ultima versione di fine 2016 equipaggiata con i processori Intel Core di settima generazione della famiglia Kaby Lake.

Parliamo di un notebook con un’autonomia notevole e, per fortuna, non dovrete spendere fior di euro per adattatori e dongle come fareste per il nuovo MacBook Pro. In più il display Infinity Edge è eccellente e anche se l’XPS 13 non costa poco, rimane uno dei laptop di fascia alta di riferimento per questo inizio anno.

Prezzo

Per quanto riguarda i prezzi di listino, il Dell XPS 13 parte da 1.249 euro per una configurazione con display Full HD, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB e processore Core i5-7200U. Naturalmente si può salire di prezzo. Con 50 euro in più si passa infatti a un SSD da 256 GB, mentre la versione con processore Intel Core i7-7500U costa 1.399 euro.

Ci vogliono invece 100 euro in più se si vuole il display touch con risoluzione QHD+ da 3200×1800 pixel, sebbene in questo caso si torni al Core i5 dei modelli meno costosi. Si arriva fino a 2099 euro per la versione con disco rigido da 1 TB, mentre il modello che vedete recensito qui è quello da 1849 euro con 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display QHD+ e processore Intel Core i7.

Design

Grazie al display Infinity Edge, già presente nei modelli della generazione precedente, il Dell XPS 13 ha dimensioni che lo avvicinano più a un laptop da 12’’ che non a uno con display da 13,3’’.

Merito di una cornice ai bordi dello schermo quasi inesistente studiata da Dell per non sprecare spazio inutilmente, mentre per quanto riguarda lo spessore (15 mm) possiamo ritenerci soddisfatti, sebbene in giro ci siano ultraportatili ancora più sottili. Il peso per la versione con display touch è di 1,29 Kg (pensavamo fosse più pesante) e la costruzione è decisamente solida e affidabile.

Connessioni

C’è tutto quello che serve. Due porte USB 3.0, una porta USB-C Thunderbolt 3 con banda passante di 40Gbps e slot SD, che fa sempre piacere visto che ormai si tratta di una rarità per i laptop di fascia alta. Manca un’uscita video HDMI, ma con il giusto cavo potete sfruttare la porta USB-C per collegarvi a un monitor esterno o a un TV.

Tastiera e trackpad

Un effetto collaterale causato dal voler “rimpicciolire” il più possibile l’XPS 13 è lo spazio per il trackpad, che per forza di cose non poteva essere enorme (o almeno non come quello del nuovo MacBook Pro). Nonostante ciò, non abbiamo avuto alcuna difficoltà nell’utilizzare il trackpad e lo stesso dicasi per la tastiera full-size retroilluminata.

I tasti sono ben separati e hanno una corsa ben definita rispetto al modello ultra-slim che sta prendendo sempre più piede nei laptop più sottili e leggeri. Unica scomodità (almeno per alcuni utenti) è il fatto che i tasti Page Up/Down sono accessibili solo come funzione secondaria.

Display

Dell ha potato per un pannello LCD IPS di ottima qualità, sebbene i nostri test dimostrino una copertura del colore non alla pari di quella del nuovo MacBook Pro o del Razer Blade Stealth con i suoi colori super saturi.

Il Dell XPS 13 copre il 95% dello spazio colore sRGB, il 75,4% del DCI P3 e il 70,9% dell’Adobe RGB. Avremmo voluto giusto qualche punto percentuale in più per la copertura sRGB, ma nel complesso non possiamo che essere soddisfatti dalla resa di questo schermo.

Anche perché il contrasto si spinge fino a un valore di 935:1 e si tratta di un risultato sicuramente solido. Anche la luminosità massima non delude (345cd/m2) e ciò permette un utilizzo dell’XPS 13 anche all’esterno nonostante il display sia lucido e non opaco.

Da segnalare che l’unica differenza tra il display da 1080p e quello QHD+ del nostro modello, oltre naturalmente alla risoluzione, è che quest’ultimo è touch. Risultato? 9 grammi in più di peso e forse un consumo maggiore di batteria, anche se non avendo testato il modello con display Full HD non possiamo esserne certi.

Prestazioni

Come già accennato, la differenza principale tra gli XPS 13 di fine 2016 e quelli delle generazione precedenti è il passaggio ai processore Intel Core di settima generazione Kaby Lake e, più precisamente, agli Intel Core i5-7200U e i7-7500U.

Se state cercando un laptop per un utilizzo “generalistico”, ha davvero poco senso puntare a un modello top di gamma come questo, ma non aspettatevi nemmeno un mostro assoluto di potenza, anche perché l’i7 in questione è un dual-core. Lo stesso dicasi per il gaming, ma in linea di massima siamo rimasti soddisfatti dalle prestazioni.

Merito soprattutto del SSD PCI-e e anche il processore è perfetto per le nostre necessità lavorative e di svago. I 7993 punti in Geekbench 4 e i 2499 punti in PC Mark 8 (Home) lo dimostrano chiaramente e si tratta di risultati leggermente superiori a quelli raggiunti da un modello con specifiche tecniche simili come il già citato Razer Blade Stealth.

Purtroppo l’utilizzo della GPU integrata Intel HD 620 non permette prestazioni elevate con i giochi. Un titolo non certo esuberante come Thief gira a 20 fps in 720p e con tutti i dettagli grafici al minimo, mentre in 1080p non va oltre i 7 fps (ingiocabile insomma). È andata leggermente meglio con Alien: Isolation (32 fps a 720p e 14 fps in Full HD, sempre con i dettagli al minimo), ma in generale non aspettatevi grande cose con i giochi.

Autonomia

È qui dove l’XPS 13 esprime il suo meglio. Lasciato acceso con un video in 720p in riproduzione continua, ha raggiunto una durata di 12,5 ore e si tratta di un risultato davvero eccellente. Merito sia della batteria da 60Wh (l’HP Spectre ad esempio ne monta una da 38Wh), sia della gestione dei consumi propria di Dell, ma anche dei nuovi processori Kaby Lake, il cui consumo energetico è in effetti inferiore a quello delle CPU di precedente generazione.

Verdetto

Prestazioni buone ma non straordinarie, display eccellente me inferiore ad altri rivali nella copertura degli spazi colore, design ricercato ma spessore non da record, componentistica di alto livello ma insufficiente per assicurare performance ideali con i videogiochi. Il Dell XPS 13 è un mix di vecchio e nuovo, ma grazie all’eccellente autonomia rimane uno dei migliori laptop ultraportatili Windows 10 da 13’’ oggi in circolazione, sebbene il prezzo della configurazione provata non sia alla portata di tutti.

Dell XPS 13

Prezzo: da 1,249 euro (1.849 euro la versione testata)

Pro: Autonomia, display Infinity Edge, costruzione

Contro: Non è un mostro di potenza

Info e download: http://www.dell.com/it/p/xps-13-9360-laptop/pd