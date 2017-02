Jumper è un produttore che forse molti di voi non hanno mai sentito nominare, anche perché non si tratta di un brand distribuito ufficialmente in Italia. Ne parliamo però perché il Jumper EZBook Air, terzo laptop Windows 10 a prezzo budget del produttore cinese, ci ha colpiti positivamente e non solo per il prezzo a dir poco invitante (meno di 250 euro su Gearbest.com).

Design e costruzione

Una volta che si ha tra le mani il Jumper EZBook Air non si può non considerarlo come una via di mezzo ideale tra il MacBook Air da 11’’ e il MacBook da 12’’. La memoria va soprattutto a quest’ultimo, non fosse altro che per la colorazione champagne e per la presenza di una sola USB-C come porta di connessione.

Naturalmente si tratta poi di un laptop completamente diverso sia per la fascia di prezzo, sia perché monta Windows 10 Home e non macOS Sierra. Per non parlare della costruzione meno curata, delle parti in plastica utilizzate sul retro per la dissipazione del calore e, naturalmente, delle prestazioni molto più modeste.

Eppure, tra tutti i laptop Windows 10 a prezzo budget, le specifiche a livello di design sono davvero eccellenti considerando il peso inferiore al chilogrammo e uno spessore di 1,4 cm, che nel punto più sottile raggiunge però i 4 mm. Senza poi contare la scocca in alluminio, il design fanless e il display Full HD, tutte caratteristiche per i circa 250 euro richiesti suonano quasi come un miracolo.

Viste le dimensioni e il form-factor, la tastiera con layout americano risulta inevitabilmente sacrificata, ma la buona fattura dei tasti e del trackpad (che però non supporta le gesture) non impediscono dopo un po’ di pratica di scrivere con una buona velocità e senza particolari limitazioni. Anche il display Full HD da 11,6’’, sopra il quale troviamo una webcam da 0,3 MP, non è affatto male, offrendo una discreta riproduzione dei colori e un livello di contrasto più che adeguato.

Connessioni

A livello di connessioni, come già anticipato, troviamo solo una porta USB-C affiancata da un jack audio da 3,5mm, anche se nella confezione è compreso un pratico adattatore USB-C/USB che permette se non altro di collegare fin da subito al laptop un mouse, una tastiera o un Hard Disk esterno.

Continuiamo a ritenere questa mossa della USB-C come unica porta di connessione molto limitante, anche se per fortuna è sempre più facile trovare in rete adattatori (per esempio da USB-C a HDMI o a Ethernet) e dongle a buon prezzo. La connettività è affidata unicamente al Wi-Fi ac e al Bluetooth 4.0.

Prestazioni

Come capita spesso per questi laptop a prezzo budget, anche qui troviamo un processore Intel Atom X5-Z8350 della famiglia Cherry Trail, un quad-core con clock di base a 1,44 GHz affiancato da 4 GB di RAM DDR3L e da una GPU integrata Intel HD 400. Un comparto hardware che non permette certo chissà quale utilizzo di applicazioni pesanti, ma per un laptop che debba servire quasi esclusivamente a navigare, creare e modificare documenti di Office e a divertirsi con musica e video, le prestazioni sono più che adeguate. Senza poi contare che il design fanless rende l’EZBook Air estremamente silenzioso.

Passando ai benchmark, in PCMark 8 l’EZBook Air ha raggiunto i 1052 punti, risultato in media con altri laptop Cherry Trail, mentre in GFX Bench si sono toccati i 26 fps in T-Rex e i 13 FPS nel test Manhattan e anche in questo caso nulla di inaspettato.

In Geekbench 4 i risultati sono stati di 729 punti in single-core e di 2050 punti in multi-core. Praticamente la metà di quanto può raggiungere un Intel core i7 6600U, ma numeri quasi identici ai 2060 punti raggiunti da un Intel Core i3-4030U.

Lo storage interno in formato EMMC è di 128 GB, sebbene a disposizione dell’utente ce ne siano circa 100 e la presenza della sola USB-C significa tra l’altro niente slot per schedine di memoria. Decisamente meglio l’autonomia, che grazie ai bassi consumi del processore e alla batteria da ben 8000 mAh assicura un’intera giornata di utilizzo medio. La porta USB-C accetta inoltre fino a 3A e i tempi di ricarica sono piuttosto rapidi, sebbene dispiaccia non poter connettere nulla al laptop mentre questo si sta ricaricando.

Verdetto

250 euro per un laptop Windows 10 con display Full HD e un peso inferiore al chilogrammo sono davvero pochi, contando anche l’ottima autonomia, lo chassis in metallo e lo spessore limitato. Il Jumper EZBook Air rimane comunque un prodotto prettamente casual da utilizzare senza aspettarsi chissà quali prestazioni e anche la sola USB-C come unica porta di connessione può rappresentare un limite non da poco per molti utenti.

Jumper EZBook Air

Prezzo: 247 euro

Pro: spessore e peso ridotti, ottima autonomia, display Full HD

Contro: solo una porta USB-C, prestazioni limitate

Info: http://www.gearbest.com/laptops/pp_485777.html