La prima cosa che abbiamo notato togliendo il Dell Latitude 13 7370 dalla confezione è stato il display. Questo laptop business di gamma premium vanta infatti uno schermo edge-to-edge con una cornice ridottissima, tanto che nonostante la diagonale di 13’’ sembra di tenere in mano un notebook da 12’’. Il 7370 ha ripreso diversi elementi dal Dell XPS 13 (più orientato a un’utenza consumer), pur essendo, come già accennato, un laptop maggiormente orientato per design e funzionalità a un’utenza professionale.

Prezzo

Come per tutti i laptop Dell anche per il Latitude 13 7370 sono disponibili diverse configurazioni. Si parte dal modello da 1.450 euro fino a quello da 1.729 euro, mentre quella qui recensita è la versione da 1.560 euro con SSD da 256 GB rispetto a quello da 128 GB del modello entry-level. Cifre che iniziano a farsi importanti e anche per questo cerchiamo di capire se valga davvero la pena spendere più di 1.500 euro per un ultraportatile da 13’’.

Design

Rispetto alle altre gamme di ultrabook Dell come Latitude 12 7000 o Latitude 14 7000, il 13 7370 ha certamente una marcia in più a livello di design e finiture, iniziando proprio dal display edge-to-edge che dona istantaneamente un look premium. Per i materiali Dell ha scelto un mix di plastica opaca e alluminio di grande eleganza e solidità, ma anche a livello ergonomico siamo di fronte a un PC portatile estremamente compatto (1,4 cm di spessore) e leggero (il peso si ferma a 1,12 Kg).

Valori ideali per il professionista che è spesso in movimento e che cerca un portatile che dia il minimo ingombro possibile, ma l’utente business può anche contare su alcune feature di sicurezza da non sottovalutare, come il Dell ControlVault per la conservazione sicura dei dati sensibili o il lettore di impronte digitali integrato.

Connettività

Nonostante le dimensioni e lo spessore minimo, Dell è riuscita a integrare nel Latitude 13 7370 un lettore di schede SD, una porta USB 3.0, due porte USB-C/Thunderbolt 3, un’uscita micro HDMI e addirittura lo spazio per due slot SIM, sebbene per il modulo LTE siano richiesti 87 euro.

Tastiera e Trackpad

La tastiera del Latitude 13 7370 rappresenta la differenza maggiore tra un laptop business oriented come questo e uno di stampo consumer. Si notano infatti subito la maggior altezza e la maggior accentuazione dei tasti e, sebbene lo spazio a disposizione sia poco, Dell ha incluso anche tutti i tasti funzione e aggiunto la retroilluminazione a due livelli, che comunque può anche essere disattivata.

Come preventivato, abbiamo impiegato un po’ di tempo prima di trovarci a nostro agio con questa tastiera passando da una desktop tradizionale e in ogni caso, se pensate di prendere un ultraportatile di questo tipo, è consigliabile fare qualche prova, in modo da capire se le dimensioni della tastiera facciano o meno al caso vostro.

Il trackpad è di buon livello, anche se a questo prezzo avremmo preferito trovarne solo uno meccanico che non i tradizionali due (destra e sinistra) con i pulsanti sottostanti. Ne esce un trackpad piuttosto piccolo, anche se a un’utenza business un simile setup potrebbe tornare utile per questioni di abitudine.

Nel nostro caso abbiamo trafficato un po’ con la sensibilità dello scrolling prima di trovare il feeling giusto e, se proprio trovate questo trackpad troppo ristretto per i vostri gusti, potete sempre optare per un mouse esterno.

Display

Il display di questo modello è un 13,3’’ Full HD non touch (ma antiriflesso). I colori appaiono ottimi e i testi ben definiti, ma nel complesso avremmo preferito un livello massimo di luminosità più elevato. Alla luce diretta del sole c’è sempre un po’ di difficoltà, ma l’angolo di visione è molto ampio e anche abbassando leggermente lo schermo non abbiamo notato la classica tinta grigiastra, seppur la luminosità inizi inevitabilmente a calare.

Nel complesso uno schermo valido e adatto a qualsiasi tipo di utilizzo, mentre se volete qualcosa di più a livello di definizione Dell propone il modello con display da 3200×1800 pixel (e processore più potente) a circa 200 euro in più.

Software e prestazioni

Questa versione del 7370 viene venduta con Windows 10 Pro già installato, ma in fase di acquisto si può scegliere tra diversi sistemi operativi tra cui Windows 7 Professionali e 8.1 Pro. Questo perché in molte aziende si utilizza ancora Windows 7, la cui installazione richiede circa 28 euro in più.

Sotto il cofano del Latitude 13 7370 troviamo un processore Intel Core m5-6Y57 (un dual-core a 1.10 GHz), 8 GB di RAM e un’eccellente SSD PCIe M2 2280 da 256 GB. Solitamente i core M come questo vengono snobbati, ma in realtà abbiamo trovato questo SoC (la GPU è una Intel HD Graphics 515) più che adatto a qualsiasi operazione svolta, con in più i vantaggi dei bassi consumi, della silenziosità e del form factor ristretto.

I benchmark lo dimostrano chiaramente, con il punteggio di 5010 in Geekbench 3 e di 2942 in PCMark8. Valori non impressionanti (il MacBook Pro da 13’’ del 2015 arriva a 7000 in Geekbench 3), ma per le esigenze di un professionista che non debba lavorare con la grafica si tratta di risultati del tutto convincenti.

Batteria

Anche se Dell in fase di promozione non ha riportato l’autonomia media del 7370, siamo di fronte a un ultraportatile di tutto rispetto. Parliamo infatti di 8 ore e 23 minuti raggiunte in un test con un video riprodotto in loop; un’ora in meno del Dell 12 7000, ma tutto sommato un risultato eccellente se consideriamo la batteria a 4 celle da 34 Wh.

Merito certamente dei bassi consumi del processore e anche se prevedete di fare un utilizzo pesante del 7370 durante un’intera giornata lavorativa, non dovreste ritrovarvi con la necessità di ricaricarlo. Se ciò dovesse comunque succedere, portatevi sempre dietro il caricabatterie, visto che non sarà facile trovarne in prestito uno USB-C.

Verdetto

Un laptop business con finiture premium, autonomia tra il buono e l’ottimo, trackpad un po’ sacrificato, un display eccellente e prestazioni non al top ma soddisfacenti. Non costa poco, ma considerando i materiali, il peso e lo spessore è difficile trovare sul mercato qualcosa di simile a un prezzo molto più basso.

Dell Latitude 13 7370

Prezzo: 1560 euro (versione testata)

Pro: materiali e design premium, display Full HD, autonomia

Contro: trackpad un po’ sacrificato, non è un mostro di potenza

Info: http://www.dell.com/it/aziende/p/latitude-13-7370-laptop/pd