Asus ha annunciato la disponibilità in Italia, con prezzi a partire da 1249 euro, di Asus Pro B9440, il notebook business da 14’’ più leggero al mondo, grazie al peso di 1 kg e al design ultracompatto con un ingombro paragonabile a quello di molti laptop concorrenti da 13”. L’impronta business si nota anche nell’autonomia di 10 ore, che offre la più ampia libertà di movimento e di lavoro nell’arco dell’intera giornata.

Lo chassis metallico è realizzato in lega di magnesio, materiale più leggero ma al contempo più resistente rispetto alla normale lega di alluminio utilizzata nella maggior parte dei notebook. Come gli altri modelli della serie Pro, anche l’Asus Pro B9440 è stato inoltre sottoposto a diverse prove di affidabilità e durata (test di caduta da altezze significative, test per la resistenza delle cerniere con cicli di 50000 aperture consecutive), con in più la certificazione dei rigidi standard militati MIL-STD 810G.

Il display Full HD da 14” gode di un trattamento antiriflesso e vanta una cornice ultrasottile larga appena 5,4 mm nella parte superiore e sui lati, mentre la tastiera ergonomica, retroilluminata e resistente ai liquidi, adotta tasti full-size con passo da 19,05 mm e corsa di 1,5 mm. La tastiera implementa anche uno scanner di impronte digitali posizionato vicino alla cerniera, mentre il touchpad è caratterizzato da un rivestimento in vetro.

Asus Pro B9440 integra i più recenti processori Kaby Lake di settimana generazione Intel Core i5 e i7 della serie U, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e offre funzioni di crittografia hardware dei dati grazie al modulo TPM (Trusted Platform Module) già integrato. La connettività wireless conta su Bluetooth 4.1 e Wi-Fi dual band 802.11ac, mentre il parco connessioni di affida a due porte USB 3.1 USB Tipo-C per il trasferimento dei dati ad alta velocità, una delle quali fornisce anche l’alimentazione elettrica e connessione alla docking.

A tal proposito la docking station opzionale ASUS SimPro Dock mette a disposizione due uscite DisplayPort, una VGA e HDMI, porte USB-C e USB 3.1 Gen 1 Tipo-A, ingresso LAN e un lettore di schede SD. Da segnalare infine il sistema audio Asus SonicMaster sviluppato in collaborazione con Harman Kardon.