Si chiama Acer Spin 1 ed è il nuovo convertibile che il produttore taiwanese si appresta a presentare al Computex di Taipei in scena dal 30 maggio al 3 giugno. Un dispositivo molto interessante non solo per il prezzo (si parte da 399 euro con disponibilità in Europa da luglio), ma anche perché, rispetto alle ultime novità in questo settore presentate da Microsoft (Surface Pro), HP (i nuovi Spectre x2 ed Envy 13) e Huawei (Matebook X e E), l’Acer Spin 1 è un dispositivo di fascia media molto appetibile per chi non ha necessità di device top di gamma con prezzi di partenza vicini ai 1000 euro.

Parliamo di un convertibile Windows 10 con scocca metallica, display touch Full HD da 11,6 pollici con pannello IPS, peso di 1,25 Kg e spessore di 14 mm. La batteria dovrebbe assicurare un’autonomia vicina alle otto ore, mentre a differenza del più prestante Acer Swift 3 che impiega processori Intel Core, Acer Spin 1 si limita a CPU Celeron o Pentium della famiglia Apollo Lake a seconda della configurazione.

Lo storage interno è in formato eMMC (32, 64 o 128 GB), mentre la dotazione di RAM è fissa e ammonta a 4 GB in formato DDR3L a basso consumo. La natura convertibile di Acer Spin 1 si vede chiaramente dalle quattro diverse modalità di utilizzo: non solo notebook, ma anche display, tablet e tenda.

La connettività è affidata al Wi-Fi 802.11ac 2×2, mentre il Precision Touchpad è compatibile con le gesture di Windows 10 e il display touch offre il pieno supporto all’Acer Active Stylus per prendere appunti come avviene sulla carta grazie alle funzionalità di Windows Ink. Da segnalare anche la modalità notturna BluelightShield per limitare l’esposizione alla luce blu, mentre come connessioni troviamo una porta USB 3.1, una USB 2.0, una HDMI e uno slot microSD.