Brother ha ampliato la propria offerta di stampanti e multifunzione per uso aziendale. I nuovi modelli soddisfano le esigenze volumi di stampa medi o elevati e di qualità professionale, offrendo nuove funzioni di sicurezza, maggiori livelli di efficienza e produttività, connettività mobile avanzata.

La gamma Business Color Laser

Dopo i due modelli HL-L9310CDW e MFC-L9570CDW, Brother amplia la gamma Business Color Laser con 5 nuovi modelli, che soddisfano le esigenze degli utenti con elevati volumi di stampa. Grazie ai nuovi toner a tecnologia laser ad altissima capacità , i nuovi modelli DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW e MFC-L8900CDW consentono di risparmiare sul costo copia: fino a 9.000 pagine in bianco e nero e 9.000 pagine a colori. Il nuovo ADF, più veloce e più capiente, garantisce una velocità fino a 31 ppm in stampa e fino a 100 ipm in scansione.

Le funzionalità di sicurezza avanzate della gamma laser a colori, inoltre, garantiscono sempre il pieno controllo dell’infrastruttura di stampa. È infatti possibile consentire l’accesso alle funzionalità della stampante ai soli utenti autorizzati tramite PIN o mediante autenticazione con card NFC e assegnare specifiche funzionalità a ciascun utente. Linguaggi e protocolli sono criptati, per proteggere le informazioni in stampa e scansione.

All’interno dell’offerta Brother è presente un’ampia gamma di soluzioni mobile compatibili con tutti i dispositivi Android, Apple e Windows che permettono di stampare e scansionare direttamente da e verso smartphone o tablet (Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Cortado).

I nuovi modelli saranno disponibili da giugno 2017.

La gamma Business inkjet

La gamma multifunzione Business inkjet, adatta sia al mercato Small Office/Home Office che agli ambienti di lavoro condivisi, è progettata per volumi di stampa medio-alti e di qualità professionale. La gamma comprende sei modelli all-in-one per stampa, copia, scansione e fax fino al formato A3: MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW e MFC-J6935DW.

La gamma J5000 permette di stampare fino al formato A3 grazie al cassetto estendibile, mentre la gamma J6000 è dotata anche di piano fisso in A3.

ll nuovo design dei dispositivi offre maggior robustezza e facilità di utilizzo, mentre una nuova testina di stampa ottimizzata aumenta la vita dell’apparecchio e ne garantisce una maggior durata. Tutti i modelli riducono al minimo i tempi di attesa, grazie alla velocità elevata e ai tempi di prima stampa inferiori ai 6 secondi.

La stampa da smartphone e tablet è supportata dalle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print. Con il WiFi Direct, inoltre, è possibile collegare direttamente la stampante ai dispositivi mobile senza dover ricorrere a un router wireless o a un hotspot. E’ inoltre disponibile la funzionalità NFC, per una immediata esecuzione delle operazioni mediante dispositivi mobili Android e per la profilazione utenti da Blocco Funzioni di Sicurezza.

Le stampanti per etichette Serie QL-800

Brother ha presentato inoltre la gamma di stampanti per etichette QL-800, in grado di stampare a due colori, rosso e nero. La gamma comprende i modelli QL-800, QL-810W e QL-820NWB.

Attraverso supporti termici speciali, sistemi di elettronica avanzata e software innovativi, la temperatura della testina di stampa viene regolata con una precisione tale da offrire insieme la stampa in rosso e nero, senza la necessità di dover inserire inchiostro o toner aggiuntivi.

Tutti i modelli sono compatibili con PC/Mac e grazie al software P-touch Editor è possibile creare etichette personalizzate in pochi passaggi, importare immagini, loghi, creare codici a barre e importare database per la stampa sequenziale di diverse etichette.