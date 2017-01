Microsoft ha rilasciato nuove funzionalità per OneDrive for Business, alcune da tempo richieste da utenti e amministratori IT. La società ha anche lanciato un nuovo client Mac per il suo servizio di cloud storage business focalizzato, che può essere distribuito al di fuori dei confini del Mac App Store. Gli utenti potranno inoltre sincronizzare sui loro desktop file da siti SharePoint e cartelle condivise OneDrive for Business, così come era possibile fare con i file di cui sono proprietari.

In un’intervista Chandana Gopal, Research Manager di IDC, ha dichiarato che le nuove funzionalità sono il tentativo di Microsoft di recuperare il ritardo rispetto ad altri player del mercato cloud storage enterprise, come Box e Dropbox, che già offrono client Mac e la sincronizzazione di tutti i file memorizzati nei loro servizi. In più, Box e Dropbox stanno lavorando per permettere lo streaming di file dal cloud al desktop quando gli utenti ne hanno necessità.

Come i client Mac offerti dai servizi concorrenti, il client di OneDrive for Business permetterà di sincronizzare i file dal cloud di Microsoft e renderli accessibili dal computer. Microsoft ha permesso agli utenti Mac di accedere ai file OneDrive for Business attraverso l’app OneDrive disponibile sul Mac App Store. Questo client stand-alone offre agli amministratori IT un modo per distribuire direttamente specifiche funzionalità.

Permettere agli utenti di sincronizzare cartelle e dati condivisi da SharePoint significa che i team di lavoro possono contare sulla disponibilità di file aggiornati e ampiamente condivisi. In precedenza, gli utenti potevano raggiungere i file attraverso un’interfaccia web o utilizzando una versione precedente del client Microsoft OneDrive che supportava la sincronizzazione SharePoint.

Anche se questi aggiornamenti colmano alcune lacune di OneDrive for Business, sono ancora molte le funzionalità attese da utenti e amministratori IT. Per esempio, la creazione di applicazioni che funzionano con OneDrive for Business è un ancora processo difficile. Microsoft ha dichiarato che ci sta lavorando, ma per il momento non ci sono novità in questo senso.