Sono due le novità che nelle scorse ore hanno interessato Dropbox Business, anche se in realtà non si tratta di feature del tutto nuove. Già in precedenza infatti Dropbox aveva lanciato le funzioni Smart Sync e Dropbox Paper, ma fino a ieri entrambe erano ancora in versione beta, mentre ora sono disponibili per tutti gli utenti Business in versione stabile, definitiva e con anche qualche contenuto nuovo di zecca.

Si tratta di due novità che puntano a rendere Dropbox Business più efficace e semplice da utilizzare soprattutto per la condivisione di informazioni all’interno dei team di lavoro, visto che come ha fatto notare lo stesso produttore nella nota stampa “il 61% del tempo dedicato al lavoro in azienda serve a gestire i propri compiti invece che a svolgerli”.

Ma esattamente cosa sono e come funzionano Smart Sync e Dropbox Paper? Smart Sync (ex Project Infinite), disponibile per ora solo per Dropbox Business ma successivamente anche per l’utenza consumer, permette di avere sempre a disposizione in locale tutti i file memorizzati in uno spazio cloud. I file ovviamente non vengono scaricati tutti in locale ma solo presentati come puntatori ai documenti effettivi.

Dropbox Paper, descritto da Dropbox come “uno spazio di lavoro flessibile”, ricorda invece molto da vicino il concept di Google Docs. Negli ultimi mesi si sono aggiunte novità come l’integrazione con Google Calendar e una modalità di presentazione di un documento a slide, ma in questa nuova versione stabile Dropbox ha integrato anche la gestione delle scadenze dei progetti e l’accesso offline ai documenti tramite le app per iOS e Android.

L’ultima novità che ha interessato in queste ore Dropbox Business riguarda il restyling dell’interfaccia, ora caratterizzata da un feed unificato utile sia per controllare immediatamente gli aggiornamenti dei documenti condivisi, sia per vedere chi ha modificato o consultato un documento.