Microsoft, Google e IBM stanno guadagnando terreno nel fiorente mercato dei servizi cloud pubblici. Nonostante lo schiacciante predominio di Amazon Web Services (AWS) – che detiene il 40 per cento del mercato – i tre principali fornitori di servizi cloud sono riusciti a crescere, secondo i dati diffusi da Synergy Research Group. In totale, i tre hanno aumentato la loro quota di mercato di quasi cinque punti percentuali nel corso dell’ultimo anno e insieme rappresentano ora il 23 per cento del mercato totale Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-Service ( PaaS) pubblici, aiutati da una crescita particolarmente forte di Microsoft e Google.

“Alcuni fornitori di servizi cloud stanno crescendo a ritmi straordinari, ma AWS continua a stupire come leader di mercato e non ha alcuna intenzione di perdere la sua supremazia”, ha commentato John Dinsdale, analista di Synergy Research Group. “Raggiungere e mantenere una posizione di leadership in questo mercato richiede continui e ingenti investimenti nelle infrastrutture, una continua espansione della gamma di servizi cloud offerti, forte credibilità nel settore enterprise, l’appoggio incondizionato e a lungo termine dei livelli più alti del management. AWS può mettere la spunta su tutte queste caselle ed eventuali concorrenti devono fare altrettanto”.

Dopo AWS, Microsoft, Google e IBM i successivi dieci fornitori cloud nella classifica di Synergy Research Group hanno perso quote, anche se questo gruppo include Alibaba e Oracle che continuano a crescere a tassi “impressionanti“, secondo i risultati.

Sulla base degli utili del quarto trimestre 2016, che la maggior parte dei provider ha già reso noti, Dinsdale stima che i ricavi trimestrali da servizi cloud pubblici (inclusi sia IaaS che PaaS) hanno ormai raggiunto oltre i 7 miliardi di dollari e continuano a crescere di quasi il 50 per cento all’anno. Includendo i servizi cloud privati i ricavi trimestrali dal cloud sono stimati in più di 9 miliardi di dollari.