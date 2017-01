Accenture ha da poco rilasciato il suo Accenture Technology Vision 2017, studio annuale sui trend tecnologici più rilevanti che mostra come l’avanzamento nell’intelligenza artificiale, nell’Internet of Things e nell’analisi dei big data genererà un’innovazione destinata nel prossimo triennio a confondersi con il concetto di essere umano, sfumando i confini tra l’una e l’altro.

Il rapporto, disponibile qui in versione integrale, elenca cinque trend che da qui al 2020 cambieranno l’era dell’intelligent enterprise e il modo in cui la tecnologia sarà messa a servizio delle persone. Eccoli nel dettaglio.

L’AI è la nuova UI

L’Artificial Intelligence (AI) costituirà l’immagine del vostro brand digitale e un elemento chiave di differenziazione. Andando oltre il ruolo di strumento di back-end per l’impresa, la AI sta assumendo ruoli più sofisticati nel panorama delle interfacce tecnologiche.

Dai veicoli a guida autonoma che utilizzano la computer vision alle traduzioni in diretta rese possibili dal machine learning, la AI sta rendendo ogni interfaccia al tempo stesso semplice e intelligente, elevando gli standard delle modalità di interazione future.

Ogni ecosistema è un macrocosmo

Le imprese stanno integrando sempre più le principali funzioni aziendali con piattaforme di terze parti. Ma invece di interagire con esse nel contesto di una partnership tradizionale, i leader più lungimiranti sfruttano queste relazioni per delineare il loro ruolo in nuovi ecosistemi digitali, preparando la strada alla prossima ondata di crescita strategica.

Il mercato dei talenti

Il futuro del lavoro è già qui e i leader delle aziende digitali stanno essenzialmente reinventando la propria forza lavoro. A fronte della larga diffusione delle piattaforme di accesso a forza lavoro on-demand e delle soluzioni di work management online, i modelli e le gerarchie tradizionali si stanno dissolvendo, rimpiazzati dal mercato dei talenti.

L’impresa on-demand che ne deriva sarà fondamentale per la rapidità di innovazione e i cambiamenti organizzativi di cui le aziende hanno bisogno per trasformarsi in aziende autenticamente digitali, innescando il mutamento economico più radicale dai tempi della Rivoluzione industriale.

Progettare per le persone

Una tecnologia concepita specificamente per adattarsi al comportamento del singolo è la nuova frontiera dell‘esperienza digitale. I dirigenti aziendali più lungimiranti sanno che tenere conto del comportamento specifico delle persone permette non solo di accrescere la qualità dell’esperienza, ma anche di potenziare l’efficacia delle soluzioni tecnologiche. Questo cambiamento sta trasformando le relazioni personalizzate tradizionali in qualcosa di molto più prezioso: una partnership.

L’inesplorato

Le aziende di oggi non stanno semplicemente creando nuovi prodotti e servizi: stanno inventando nuovi mercati digitali. Dagli standard tecnologici, alle norme etiche, ai mandati del governo, in un’economia digitale organizzata in ecosistemi le regole da definire sono ancora molte.

Per realizzare le proprie ambizioni digitali, le aziende devono assumere un ruolo di leadership per aiutare a formulare le nuove regole del gioco digitale. Chi si porrà alla guida di questa rivoluzione conquisterà il suo spazio al centro o molto vicino al centro del proprio nuovo ecosistema, mentre coloro che non vogliono rischiare resteranno indietro.

“La tecnologia sta cambiando a una velocità sconvolgente, creando nuove opportunità che vanno al di là della nostra immaginazione e permettendoci di inventare il futuro. Tuttavia, rispondere alla tecnologia è la parte facile. I leader di questa nuova era si distingueranno focalizzandosi sulla tecnologia per le persone, permeando la tecnologia di umanità e amplificando il ruolo delle persone (clienti e dipendenti) per raggiungere risultati migliori” ha commentato Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer di Accenture.