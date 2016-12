Il 2016 è stato un anno particolarmente esaltante per la tecnologia e anche il 2017 si annuncia ricco di importanti cambiamenti. Ecco quali, secondo le previsioni di Avnet, saranno i più importanti trend IT per il 2017.

Advanced machine learning

Quest’anno si è scritto molto sull’importanza dell’Internet of Things (IoT). Tuttavia l’advanced machine learning rappresenta il passo successivo nei processi di generazione del valore attraverso dispositivi intelligenti connessi. Sfruttare l’apprendimento automatico e il cognitive computing attraverso smart device connessi permette agli esseri umani di interagire con la tecnologia e l’ambiente in modi che guideranno l’innovazione a un ritmo senza precedenti.

Man mano che queste tecnologie diverranno sempre più affidabili e sicure, le aziende inizieranno a utilizzarle per esplorare nuovi modelli di business, ottenendo insight, prima irraggiungibili, sui rispettivi mercati e sulle attività. Le tecnologie connesse possono essere di aiuto in qualsiasi settore, ma stanno diventando significative soprattutto nella logistica. L’IoT offre infatti supporto per le spedizioni e permette il monitoraggio continuo e l’invio delle informazioni agli uffici centrali, rendendo perciò il settore sempre più affidabile e dinamico.

Tecnologie mobile

La mobilità è divenuta uno stile di vita e di lavoro ed è anche un acceleratore per l’adozione del cloud, abilitando approcci sempre più flessibili alla collaborazione, alla condivisione dei dati e alla gestione del tempo. Allo stesso modo il rapido spostamento verso il cloud di applicazioni chiave come ERP, CRM e altre applicazioni per la produttività sta a sua volta accelerando l’adozione di soluzioni mobili, offrendo nuovi e potenti strumenti ai mobile worker.

Importanza degli analytics

Gli analytics offrono insight che aiutano le organizzazioni a prendere le migliori decisioni di business in tempo reale. I partner che operano con la supply chain devono essere consapevoli che è importante conoscere di più il cliente, non solo quello che sta acquistando.

Queste aziende stanno adottando analytics cognitivi avanzati per capire ciò che i loro clienti pensano e cosa li motiva, oltre all’indicazione su quale merce è necessaria e dove si trova nel magazzino. I dati sono veramente il nuovo carburante, rappresentano il valore dell’informazione per potenziare le linee di business, dai processi operativi, al marketing, alle vendite.

Il cloud e la trasformazione del business

Una grande forza trainante del cloud è costituita dalla grande mole di consumatori a cui indirizzare i servizi e l’imprevedibilità della domanda attorno agli stessi. Le imprese hanno bisogno del cloud per mantenersi agili e flessibili nella gestione della domanda garantendo al contempo la continua disponibilità del servizio e l’accesso facilitato attraverso qualsiasi device. Il cloud, usato correttamente, risponde a tutte queste sfide.

Il cloud diverrà anche un abilitatore per nuove soluzioni di sicurezza, in particolare per la sicurezza dei dati e oggi sempre meno imprese vedono il cloud come un elemento pericoloso, essendo ormai ritenuto affidabile e consentendo nuovi livelli di agilità alle aziende che lo adottano.