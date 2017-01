Supportati da strumenti tecnologici di ultima generazione, i responsabili delle risorse umane saranno sempre più in grado di influire sulle future performance aziendali, assicurandosi che i propri team e le proprie strutture siano sempre al passo con i tempi.

Tutto ciò in uno scenario in cui 10.000 baby boomer vanno in pensione ogni giorno e, da qui a dieci anni, il 75% dei lavoratori sarà costituito da millennial. Come possono le risorse umane rispondere alle domande di questa nuova generazione digitale?

A questa domanda risponde Cornerstone OnDemand con un documento che illustra i principali trend di valorizzazione del capitale umano destinati a influenzare in maniera significativa l’attuale panorama aziendale. Eccoli nel dettaglio.

Engagement

Nel nuovo ambiente digitale è vitale non farsi sfuggire i talenti migliori. A tale scopo è necessario modificare prassi e regolamentazioni interne per aumentare il coinvolgimento, e quindi la produttività, delle persone affinché a beneficiarne non sia solo il clima lavorativo ma anche e soprattutto le performance aziendali.



Machine learning

Il machine learning può aiutare a determinare e gestire i percorsi di carriera. Fornire a manager e dipendenti una panoramica su tutte le possibilità di carriera disponibili all’interno dell’azienda in un dato momento non solo è un incentivo a non guardare all’esterno in cerca di nuove e più stimolanti opportunità, ma è anche un valido strumento per attirare nuovi talenti.

Intelligenza Artificiale

Tramite l’Intelligenza Artificiale le aziende potranno creare percorsi formativi ad hoc e anticipare esigenze sia personali sia aziendali, prevedendo e sviluppando per tempo i corsi più adatti per ciascuno dei propri dipendenti in modo da incentivare i best performer o colmare le lacune laddove necessario. In questo modo sarà possibile ottimizzare contenuti e cataloghi formativi, instillando una cultura di formazione continua.

Lavoro sempre più flessibile

Cresce ancora la domanda di lavoro sempre più flessibile, reso possibile dalla diffusione di strumenti di comunicazione mobile che consentono di accedere a contenuti in qualsiasi momento e da ogni luogo.

“Molte aziende cercano di affrontare la trasformazione digitale senza rendersi conto che non si tratta di un cambiamento tecnologico obbligatorio, ma di un vero e proprio cambiamento culturale. Per prima cosa è necessario modificare i propri comportamenti attraverso i programmi di management; si tratta di cambiare totalmente l’atteggiamento aziendale” ha commentato Geoffroy De Lestrange, Product Marketing Manager EMEA di Cornerstone OnDemand.