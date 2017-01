Nel corso di una conferenza stampa di fine anno, Lenovo Italia ha tirato le somme dei risultati ottenuti, in particolare dalla divisione data Center, delle tendenze in atto nell’azienda e presentato i risultati di una ricerca effettuata tra il personale IT di 1.400 aziende con più di 1.000 dipendenti in UK, Germania, Francia, Italia, Russia e Turchia.

La ricerca di Lenovo ha evidenziato che l’’87% degli intervistati dichiara di sentirsi investito dall’azienda della responsabilità di portare avanti l’innovazione in azienda, ma emerge un divario tra le aspettative del top management e le scarse risorse allocate per raggiungere gli obiettivi della trasformazione digitale (fattore che è ritenuto il più importante per il 25% degli intervistati).

Tre sfide e i limiti principali legati alla tecnologia, il 22% degli intervistati ritiene che il problema principale sia l’hardware attuale, inadeguato a supportare applicazioni di nuova generazione, in particolare in ambito IoT; per altrettanti intervistati la preoccupazione principale è quella di non non riuscire a mantenere un efficace controllo a seguito dell’introduzione di smart machine in azienda.

Il 25 percento dei responsabili IT intervistati, teme invece che i dipendenti non abbiano competenze tecniche sufficienti a supportare il deployment e la gestione di applicazioni complesse, ancora una volta con particolare riguardo a quelle inerenti la Internet of Things.

Come va il Lenovo Data Center Group

La divisione Data Center Group, guidata in Italia da Alessandro de Bartolo, è diventata uno dei principali motori di crescita dell’azienda a livello globale, soprattutto a seguito dell’acquisizione del ramo server x86 da IBM.

L’Italia ha avuto nel 2016 risultati particolarmente positivi, dovuti anche alla commessa per la realizzazione del supercomputer Marconi del Cineca, di cui è stata recentemente completata la seconda fase che lo ha portato, con 300.000 CPU e 12 Gflop, a essere il primo supercomputer in europa e il dodicesimo nel mondo per potenza di calcolo.

Tra i motivi del successo, evidenziati da altre ricerche fatte dall’azienda, c’è l’elevata soddisfazione dei clienti per l’affidabilità dei server e il livello di supporto, che – come qualcuno poteva temere – non ha sofferto nel passaggio da IBM a Lenovo.

Per il futuro, Lenovo sarà sempre più impegnata nel proporre soluzioni convergenti e iper convergenti, grazie a partnership nei settori dello storage flash e del software, per aiutare i clienti nella transizione dall’architettura tradizionale verso il software defined data center e soluzioni di private/hybrid cloud.

Tappa importante di questo percorso sarà l’introduzione dei sistemi convergenti ThinkAgile, presentati a ottobre e la cui introduzione in Italia è prevista nel primo trimestre dell’anno. I sistemi ThinkAgile offriranno una soluzioni pre-configurate e pre-validate per server, storage e networking, che consentono una elevata rapidità di installazione ed espansione.

La componente di storage all-flash per ThinkAgile CS sarà fornita da Nimble Storage, con la quale Lenovo ha stretto una importante partnership che porterà le due aziende anche a sviluppare congiuntamente nuovi prodotti, mentre il software XClarity fornirà gli strumenti di gestione e controllo dell’infrastruttura.