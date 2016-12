Tecnologia, budget e competenze tecnologiche. Questi i tre principali ostacoli per la Digital Transformation emersi dalla ricerca Next Generation Enterprise Business Report condotta da Lenovo sulle principali funzioni IT di 1.400 grandi aziende in area EMEA.

In termini di capacità tecnologiche il personale IT ritiene che l’hardware informatico attualmente presente in azienda non abbia la flessibilità necessaria a sostenere la rapida evoluzione delle aziende. Più di un quinto (22%) degli intervistati in EMEA afferma infatti che il proprio hardware tecnologico è inadeguato a supportare applicazioni di nuova generazione, in particolare quelle associate alla Internet of Things (IoT).

Inoltre è espressa scarsa fiducia nelle capacità dell’hardware esistente di gestire efficacemente l’espansione delle macchine virtuali. Il 22% si è detto preoccupato di non riuscire a controllare nel modo desiderato la proliferazione di macchine virtuali all’interno della rete aziendale.

In termini di risorse umane un quinto degli intervistati in EMEA afferma che, per numero e competenze, il personale può essere un ostacolo significativo per attuare la Digital Trasformation.

Il 25% degli intervistati teme infatti che i dipendenti non abbiano competenze tecniche sufficienti per supportare il deployment e la gestione delle applicazioni, in particolare le applicazioni IoT, e ritiene importante investire di più in formazione, oltre che in hardware e sistemi.

Alla base di questi ostacoli per la Digital Transformation emerge dalla ricerca che la maggiore preoccupazione degli IT manager riguarda la mancanza di risorse economiche. Circa un quarto degli intervistati afferma che il budget a disposizione è scarso e che rappresenta l’ostacolo più grande da affrontare. Per questo i CIO chiedono in modo deciso maggior potere di negoziazione per garantire il budget necessario a creare reale innovazione.

Passando all’Italia, il 91% degli intervistati ritiene che gli IT manager siano da tenere in grande considerazione perché hanno la responsabilità di dare impulso all’innovazione e aggiungere valore al business, atteggiamento decisamente più positivo rispetto ai colleghi internazionali, con l’87% dell’area EMEA.

Tuttavia il 21% degli intervistati conferma le preoccupazioni dei colleghi EMEA circa le capacità del proprio hardware di sostenere lo sviluppo di applicazioni di nuova generazione (in particolare IoT). Infine il 20% degli IT manager afferma che l’ostacolo più grande alla trasformazione digitale sono le competenze tecniche del personale, mentre il 25% degli intervistati afferma che il principale ostacolo sono le scarse risorse economiche.