Un nuovo studio condotto a livello mondiale da CA Technologies ha rilevato che il 71% delle organizzazioni italiane interpellate ritiene cruciale il ruolo svolto dalle metodologie Agile e DevOps per realizzare una trasformazione digitale di successo.

Lo studio, intitolato Accelerating Velocity and Customer Value with Agile and DevOps, è stato realizzato su un campione mondiale di 1.770 responsabili in ambito business e IT (fra cui 695 in EMEA) e analizza l’approccio e l’adozione delle pratiche Agile e DevOps e i conseguenti effetti sul business.

L’indagine evidenzia che il 78% delle organizzazioni italiane che utilizzano una metodologia Agile ha registrato un miglioramento nella Customer Experience e che, a seguito dell’adozione di pratiche DevOps, alcune aziende hanno persino incrementato del 34% il loro giro d’affari.

Gli intervistati avevano a disposizione una serie di KPI (Key Performance Indicator) per misurare l’impatto delle pratiche Agile e DevOps sull’azienda, partendo dall’efficienza e produttività dei dipendenti fino alla velocità di go-to-market e all’espansione del business.

Nel caso delle realtà italiane, la metodologia Agile ha aumentato del 40% la produttività dei dipendenti, incrementato del 34% l’efficienza gestionale, ridotto del 35% i costi associati all’IT e aumentato del 35% la customer satisfaction.

Le pratiche DevOps hanno invece aumentato del 32% la produttività dei dipendenti, incrementato del 36% l’efficienza gestionale, ridotto del 27% i costi associati all’IT e aumentato del 38% la customer satisfaction.

Lo studio comprende anche un modello di maturità per valutare il livello di adozione delle metodologie Agile e DevOps, classificando i soggetti intervistati in diverse tipologie d’utilizzo (avanzato, base o nullo). Le organizzazioni italiane si sono dimostrate le più avanzate/mature nell’adozione delle metodologie Agile in tutto il territorio EMEA; il 36% delle aziende intervistate risulta infatti a uno stadio ‘avanzato’, davanti a Francia, Germania e Spagna (tutte allineate sul 33%).

Chi ha adottato metodologie Agile in Italia le ha ampiamente implementate in quasi tutte le funzioni aziendali. Circa il 66% delle funzioni marketing utilizza pratiche Agile e questa metodologia è utilizzata anche dal 62% circa delle funzioni Operations/Produzione e dal 59% delle funzioni di vendita.

Rimangono tuttavia alcuni ostacoli all’adozione e alla diffusione delle pratiche Agile e DevOps. Secondo lo studio, le barriere sono principalmente rappresentate dai budget disponibili, dai timori in materia di sicurezza e dalla cultura aziendale.

A livello EMEA lo studio evidenzia infine che l’introduzione di pratiche DevOps in un ambiente di lavoro Agile può accrescere il fatturato da nuove fonti del 38% in più rispetto a chi utilizza le sole metodologie Agile, oltre a incrementare l’efficienza operativa di un ulteriore 23%. Circa il 73% delle realtà che hanno implementato pratiche Agile e DevOps riferiscono di aver registrato un miglioramento nella customer experience (contro il 60% di chi ha adottato solo la metodologia Agile).