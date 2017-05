Nel competitivo mercato IT essere chiamati per un colloquio di lavoro può sembrare già un traguardo raggiunto. Ma il vero lavoro inizia adesso. Per essere veramente preparati per il colloquio è necessario esercitarsi a rispondere alle potenziali domande dei reclutatori. Per non perdere tempo preparandosi a domande che potrebbero non essere mai poste è opportuno sapere che la maggior parte dei responsabili delle selezioni si attiene a una serie di domande collaudate che permettono di capire le caratteristiche del candidato e se è adatto per il ruolo. Molte di queste domande possono sembrare semplici, ma possono mettere in difficoltà il candidato. Ecco le quindici domande più comuni e il modo migliore di affrontarle.

1. Mi parli di lei

Questa semplice domanda è più complicata di quanto pensi. “Non lanciatevi in dissertazioni sul vostro hobby o sul vostro gatto; e nemmeno nella descrizione completa e dettagliata della vostra storia professionale”, afferma Rick Gillis, consulente per la ricerca di lavoro, relatore e autore di Job! e Promote! Your work doesn’t speak for itself. You do.

Gillis raccomanda di scrivere un curriculum vitae basato sugli obiettivi raggiunti che evidenzia i quattro risultati più rilevanti per attirare l’attenzione dei selezionatori; è qui che avete la possibilità di entrare nei dettagli.

“Parlate di esperienze professionali che permesso alla vostra azienda di fare o risparmiare denaro. Usate un tono conciso e convincente sul contributo che siete riusciti a dare”, dice Gillis. Quindi, potete aggiungere in che modo tali risultati ed esperienze vi qualificano per il ruolo per cui vi state candidando.

2. Come ha saputo di questa offerta di lavoro?

Per i datori di lavoro le referenze personali sono importanti, e quindi inevitabilmente porranno questa domanda per scoprire chi potreste già conoscere all’interno dell’azienda. “Questo è il momento giusto per esplicitare i propri collegamenti con l’azienda”, dice Dan Schawbel, partner e direttore di ricerca di Future Workplace, società di ricerca e consulenza per la gestione delle risorse umane. Secondo il recente sondaggio Active Job Seeker Dilemma, condotto da Future Workplace e Beyond.com, il 71% dei selezionatori ritiene che le referenze e le conoscenze personali siano il modo migliore per trovare il candidato giusti. Il sondaggio ha coinvolto 4.347 persone che cercano lavoro e 129 professionisti HR negli Stati Uniti. “Essere capaci di sfruttare la propria rete segnala anche a un potenziale datore di lavoro che il candidato ha le soft skill necessarie per avere successo”, dice Schawbel.

Se avete saputo la posizione attraverso un evento o un articolo, o se avete letto per caso un annuncio di lavoro, spiegate cosa vi ha colpito e perché ritenete di essere il candidato perfetto per coprire il ruolo.

3. Cosa sa dell’azienda?

“È fondamentale prepararsi e fare ricerche sui potenziali datori di lavoro, ma non fermarsi a informazioni generali”, dice Gillis. Controllate le pubblicazioni aziendali, i giornali, anche i documenti SEC (per le società pubbliche) per conoscere strategie e iniziative dell’azienda, ma la mission e i valori che la guidano. Anche la cultura aziendale è un importante differenziatore, quindi assicuratevi di conoscerla e chiedetevi se fa per voi.

“Questo tipo di sforzo vi mette in una posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati, perché dimostra che conoscete l’azienda e dove sta andando”, aggiunge Gillis. “E potete calibrare le vostre risposte per inserirvi in modo coerente nel suo modello di crescita”.

4. Quali sono i suoi punti di forza professionali?

Quando il selezionatore pone questa domanda sta cercando di valutare se i vostri punti di forza possono essere un vantaggio per l’azienda, o se possono colmare eventuali gap esistenti. “Ecco un’altra opportunità per valorizzare i vostri risultati, abilità ed esperienze”, dice Gillis. “Adattate le vostre risposte non solo in base a quello che l’intervistatore probabilmente vuole sentirsi dire, ma anche alle responsabilità pertinenti al ruolo”. E andate oltre risposte generiche come “comunicazione”.

5. Quali sono i suoi punti deboli?

Sembra ovvio, ma non rispondete “sono sempre in ritardo” o “non lavoro bene in squadra”. Un’altra risposta da evitare: “non ho punti deboli”. La risposta ideale è quella che dimostra che siete consapevoli di voi stessi, dei vostri limiti in ambiente professionale e che state facendo qualcosa per superarli. Per esempio, se parlare in pubblico non è un vostro punto di forza, ma state facendo dei corsi o avete intrapreso qualche iniziativa per affinare le vostre abilità, vale la pena esplicitarlo.

6. Qual è il suo successo professionale più importante?

Questa domanda offre l’occasione di mettere in evidenza un particolare risultato, andando in profondità. “Idealmente, dovreste sostenere le vostre affermazioni con dettagli significativi sulle sfide e gli ostacoli che avete superato e sull’impatto che avete avuto presso la vostra azienda”, dice Gillis.

7. Mi parli di una sfida o un conflitto che ha affrontato in ambito lavorativo, e come lo ha affrontato.

Il lavoro non è tutto rose e fiori. In ogni ambiente ci sono sfide e conflitti e i datori di lavoro vogliono sapere come risponderete. Come affrontate i conflitti di personalità? Come vi comportate di fronte a decisioni difficili? Il modo migliore per rispondere è raccontare un episodio realmente accaduto, quindi spiegare come ci si è comportati e come la situazione è stata risolta in modo soddisfacente.

8. Dove si vede tra cinque anni?

Questa domanda riguarda la pianificazione del potenziale datore di lavoro, più che il candidato stesso. “È fondamentale avere una visione di dove sta andando la propria carriera”, dice Schawbel, “e come si adatterà con le strategie dei datori di lavoro”. I selezionatori vogliono sapere se avete obiettivi realistici per la vostra carriera, oltre a valutare le vostre ambizioni e se il ruolo è in linea con il vostro piano di crescita. È un’area a cui i datori di lavoro prestano sempre più attenzione, secondo l’indagine Active Job Seeker Dilemma di Future Workplace.

“Se i dipendenti non vedono possibilità di crescita all’interno dell’azienda, inizieranno a cercarla fuori. È nell’interesse delle aziende valorizzare competenze, esperienza e interessi dei lavoratori, e aiutarli ad avere un proprio piano di crescita e sviluppo”, dice Schawbel. “Se un’azienda ha grandi talenti al suo interno deve fare tutto quello che può per mantenerli, perché è difficile trovarne altri”.

9. Perché sta lasciando il tuo attuale lavoro?

Rispondete a questa domanda in modo onesto e positivo. Qualunque cosa facciate, non denigrare i vostri precedenti datori di lavoro. Piuttosto, dimostrate che siete interessati a nuove opportunità e spiegate perché e come questo ruolo sia una scelta migliore rispetto alle posizioni precedenti. Se siete stati licenziati, questa è una risposta perfettamente accettabile.

10. Perché è stato licenziato?

Se l’ultimo rapporto di lavoro non si è concluso nel migliore dei modi, può essere difficile parlarne. Ancora una volta siate positivi e non parlate male del precedente datore di lavoro. Focalizzate l’attenzione su quello che avete imparato e su come la vostra esperienza vi permette di affrontare meglio il nuovo lavoro.

11. Perché c’è un periodo di disoccupazione?

Per un datore di lavoro qualsiasi periodo di inattività è considerato negativo, anche in un’economia instabile. Affrontate la questione direttamente e onestamente, raccontando ciò che avete fatto durante il periodo di disoccupazione (attività di volontariato, corsi, percorsi di certificazione, gestione di un blog) e spiegate come e perché queste attività vi aiuteranno nel nuovo ruolo.

12. Perché ha cambiato percorso nella sua carriera?

Ancora una volta, non pensate che questo possa impedirvi di ottenere un nuovo ruolo. Spiegate perché avete deciso di cambiare strada e perché la nuova direzione è più adatta a voi. “È inoltre possibile evidenziare come l’esperienza precedente é trasferibile al potenziale nuovo lavoro”, afferma Gillis. “Potreste essere un candidato più versatile, in grado di portare in azienda una nuova prospettiva”.

13. Quali sono i requisiti di retribuzione?

Questa domanda è decisamente difficile. E può essere particolarmente problematica per le donne e le minoranze, che tendono a non negoziare e a cui spesso viene offerto uno stipendio iniziale più basso. Si possono consultare siti come PayScale per capire lo stipendio medio previsto del ruolo, e quindi elaborare una proposta sulla base delle proprie competenze, esperienze ed istruzione. Se state cercando lavoro attraverso un’agenzia o un consulente, siate sinceri su quanto guadagnate attualmente e lasciate a loro il compito di negoziare.

14. Sta pianificando di avere figli?

Le domande su stato coniugale/famigliare, orientamento sessuale e religione sono illegali – ma vengono ancora poste. Potrebbe non esserci alcuna malizia da parte del selezionatore, ma siate pronti a riportare delicatamente la conversazione sul piano professionale. Potresti dire qualcosa di simile: “In questo momento della mia carriera non penso a queste questioni, ma sono interessato a conoscere le potenzialità della mia crescita professionale nella vostra azienda. Puoi dirmi di più su questo?”.

15. Ha domande per noi?

Un colloquio dovrebbe essere una conversazione bidirezionale, quindi non sprecate la vostra occasione per fare domande che possono aiutarvi a decidere se è il lavoro giusto per voi. Cosa desiderate sapere della posizione? Dell’azienda? Del gruppo di lavoro? Molti di questi aspetti verranno trattati durante il colloquio, ma siate pronti a fare domande interessanti ai vostri selezionatori, come “Qual è l’aspetto migliore del lavorare qui?” o “Da quanto tempo siete in azienda?”. Oppure chiedete di nuovi progetti, prodotti, iniziative o strategie che la società sta perseguendo, di cui vi siete già informati preparandovi per il colloquio.