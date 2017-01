ESET ha lanciato un nuovo sito informativo con lo scopo sia di guidare le aziende nella comprensione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), sia per offrire gli strumenti utili a valutare le giuste misure tecniche da implementare per raggiungere la sicurezza nel trattamento dei dati.

Il Regolamento, di cui abbiamo già parlato a più riprese e che entrerà in vigore in tutta l’Unione europea a Maggio 2018, obbliga le aziende di qualsiasi dimensione ad adottare un nuovo insieme di processi e politiche volte a dare alle persone un maggiore controllo sui propri dati personali, imponendo pesanti sanzioni amministrative (fino a 20.000.000 di euro) in caso di trasgressione.

Ciò comporterà la scrittura di nuovi processi e manuali, l’aggiornamento del personale e l’adeguamento di sistemi informatici per attuare queste nuove procedure. Nello specifico, l’articolo 5 del GDPR sancisce la necessità di assicurare un’appropriata tutela dei dati personali, mentre l’articolo 32 dello stesso Regolamento indica le modalità per la messa in sicurezza dei dati, citando la crittografia come misura tecnica appropriata per raggiungere questo scopo.

La crittografia gioca dunque un ruolo importante nella costruzione di un valido sistema di sicurezza e rappresenta un punto nodale nella tutela delle informazioni sensibili. Attraverso il nuovo sito encryption.eset.com è possibile approfondire la conoscenza sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, analizzare cos’è e come funziona la crittografia e conoscere DESlock Encryption, soluzione per la crittografia che permette di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza dei dati applicando i criteri di crittografia e mantenendo elevata la produttività.

Il lato client di DESlock Encryption richiede solo un minimo di interazione da parte dell’utente, garantendo la conformità e la sicurezza dei dati dell’azienda da un singolo pacchetto MSI. Il lato server semplifica la gestione degli utenti e delle workstation ed estende la protezione dell’azienda al di fuori dei confini della rete aziendale.