Forse il prossimo iPhone 8 permetterà ad Apple di conquistare la Cina, un mercato su cui sta perdendo quote. Secondo i dati diffusi dalla società di ricerca Canalys, l’azienda di Cupertino non riesce a fare breccia sugli acquirenti cinesi, che preferiscono i marchi locali come Huawei, Oppo, Vivo e Xiaomi, i primi quattro fornitori di smartphone in Cina nel 2016. Nella classifica di Canalys Apple si posiziona al quinto posto, mentre Samsung non figura tra i primi cinque.

Nel 2016, le spedizioni di iPhone in Cina sono stati pari a 43,8 milioni di unità, in calo del 18,2 per cento rispetto al 2015. “Per il 2017 le prospettive sul mercato cinese rimangono negative per Apple, che farà fatica a ottenere le prestazioni del 2015, il periodo del suo massimo splendore”, ha commentato Jessie Ding, analista di Canalys.

Il calo in Cina ha colpito duramente le spedizioni di Apple a livello globale, con un calo netto di circa il 7 per cento nel numero di iPhone distribuiti. La buona notizia è che gli acquirenti cinesi “hanno aspettative molto alte per il decimo anniversario dell’iPhone con aspettative”, ha aggiunto Ding.

L’iPhone 8 potrebbe rivelarsi un successo, ma non potrà cambiare la tendenza a lungo termine degli utenti cinesi orientati all’acquisto di marchi locali. In molte città cinesi più piccole gli smartphone Huawei, Oppo e Vivo stanno vendendo bene. Le aziende stanno investendo pesantemente nel marketing nelle città più grandi, e questo rappresenta una ulteriore minaccia per Apple.

Apple ha di fronte un problema simile in India. La conoscenza del marchio iPhone è limitata alle aree urbane, e i telefoni della Mela hanno un prezzo troppo alto per la maggior parte della popolazione. Apple ha recentemente avviato l’assemblaggio di smartphone in India.

Molte aziende cinesi stanno lanciando nuovi smartphone con un focus su telecamere e schermi. Tra questi nuovi dispositivi c’è il Mate 9 Pro di Huawei, presentato al CES. Huawei – nota per le apparecchiature di rete – produce i propri chip, come Apple e Samsung.

Altri marchi cinesi come LeEco stanno emergendo anche a livello internazionale e sono in crescita. LeEco propone design particolarmente interessanti, e ha rilasciato uno è smartphone senza jack per le cuffie prima di Apple.

Tra i primi tre produttori cinesi di smartphone la lotta è serrata. Nel 2016 Huawei ha spedito 76,2 milioni di unità, Oppo 73,2 milioni di unità, Vivo circa 63,2 milioni di unità. La quota di mercato di Xiaomi, che ha distribuito 51,4 milioni di dispositivi, ha subito un calo del 21 per cento.

Un sondaggio pubblicato da IDC questa settimana conferma il calo di vendite di iPhone in Cina, anche se i risultati parziali sono leggermente diversi da quelli riportati da Canalys. Secondo IDC, nel 2016 il totale vendite di smartphone in Cina è stato di 467 milioni di unità, in crescita del 8,7 per cento. Le spedizioni di Apple sono diminuite del 23,2 per cento nel corso dell’anno, con un totale di 44,9 milioni di unità. Nella classifica di IDC i primi tre produttori di smartphone sono Oppo, Huawei e Vivo, con Apple al quarto posto, davanti a Xiaomi.