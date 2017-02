Un anno fa la presentazione della prima trimestrale Apple del 2016 riportava numeri davvero pazzeschi: 75,9 miliardi di dollari di fatturato e 18,4 miliardi di profitti. Risultati talmente elevati da rappresentare sia una benedizione, sia una maledizione per Cupertino, anche perché dopo quell’exploit i tre trimestri successivi videro un netto calo dei profitti dovuto principalmente alle vendite non esaltanti di iPhone.

Ieri però questa tendenza al ribasso si è fermata e i numeri annunciati da Tim Cook per il primo trimestre dell’anno fiscale 2017 hanno fatto segnare un nuovo record. Il fatturato è infatti salito a 78,4 miliardi di dollari, dei quali 54,3 miliardi sono arrivati dalle vendite di iPhone (il 63% del totale). Sono stati infatti 78,3 milioni i melafonini venduti negli ultimi tre mesi dello scorso anno e anche in questo caso si tratta di un record assoluto per Apple.

Tim Cook aveva già fatto capire già a settembre che iPhone 7 Plus stava vendendo molto bene, tanto da mettere in difficoltà la stessa Apple in fase di produzione. Inoltre sia il CFO di Apple Luca Maestri, sia gli analisti si aspettavano un fatturato compreso tra i 77 e i 78 miliardi di dollari e, in entrambi i casi, i risultati della trimestrale Apple sono stati superiori alle aspettative.

Per quanto riguarda gli altri prodotti hardware, nel trimestre preso in esame gli iPad venduti sono scesi anno su anno da 16,1 milioni a 13,1 milioni, mentre le vendite di Mac sono salite da 5,31 a 5,37 milioni. Gli introiti derivanti da servizi come Apple Music e iCloud, pari a 7,17 miliardi di dollari, hanno visto un incremento del 13% anno su anno, mentre la categoria Altri Prodotti, che include Apple Watch e la linea di cuffie e auricolari Beats, ha visto un calo del 8%, portando nelle casse di Cupertino 4,02 milliardi di dollari.

Le vendite internazionali al di fuori degli USA hanno contato per il 64% del fatturato Apple, nonostante gli introiti provenienti dalla Cina abbiano subito un brusco calo del 12% anno su anno. Si è trattato insomma, complici gli acquisti natalizi, di un trimestre talmente positivo che Apple per la prossima trimestrale si aspetta un fatturato in calo compreso tra i 51,5 e i 53,5 miliardi di dollari.

“Siamo entusiasti di annunciare che i risultati del nostro trimestre natalizio hanno generato il più alto fatturato trimestrale di sempre di Apple, infrangendo diversi altri record lungo la strada. Abbiamo venduto il maggior numero di iPhone rispetto al passato e abbiamo battuto tutti i record di fatturato precedenti per iPhone, Servizi, Mac e Apple Watch. Il fatturato derivante dai servizi è cresciuto fortemente rispetto allo scorso anno e contiamo di raddoppiarlo nei prossimi quattro anni”, ha dichiarato Cook.