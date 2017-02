Clearlake Capital Group ha annunciato il completamento dell’acquisizione di LANDESK. Con la conclusione di questa transazione, LANDESK e HEAT Software annunciano la loro unione sotto un nuovo nome: Ivanti.

Con oltre 1.600 dipendenti in 23 Paesi al servizio di più di 22.000 clienti ampiamente diversificati in ogni settore, Ivanti offre soluzioni integrate che permettono alle organizzazioni IT sia di rispondere ai requisiti degli utenti in rapida evoluzione, sia di garantire la protezione di asset e dati business-critical.

Questa unione rafforza le soluzioni di Ivanti per la gestione unificata degli endpoint (UEM), ne potenzia la presenza sul mercato della sicurezza e offre una piattaforma SaaS in rapida espansione per la gestione dei servizi.

La combinazione del software HEAT basato su cloud per la gestione dei servizi con il portfolio LANDESK per la gestione degli asset IT e la sicurezza degli endpoint costituisce infatti una potente suite di soluzioni, che risponde ai requisiti sempre più esigenti dei clienti.

“La creazione di silos di dati distinti per le operazioni di sicurezza e le operazioni IT non fa che complicare ulteriormente la situazione odierna legata alla sicurezza. In tutte le aziende, con la sola eccezione di quelle più grandi o che gestiscono dati ultrasensibili, è importante adottare una stessa console per la gestione dell’IT e della sicurezza. La fusione di HEAT e LANDESK rappresenta un passo logico: entrambe le aziende sono leader nel settore delle operazioni IT ed entrambe propongono funzionalità di sicurezza integrate” ha dichiarato Duncan Brown, Research Director, European Security Practice di IDC.