Grazie alla collaborazione con gli esperti Samsung Design Europe e Foresight Factory, Samsung ha rilasciato un documento in cui evidenzia dieci trend tecnologici del 2017 che guideranno il nostro stile di vita nel corso del prossimo anno e non solo. Eccoli nel dettaglio.

Minimalismo e ordine

Idealizzeremo tutto ciò che è minimalista, ciò che è potente in termini di prestazioni, ma semplice nel design. La tecnologia minimal, wireless ed elegante ci consentirà di trovare il nostro spazio in un mondo caotico, dove il silenzio e il relax sono ormai un lusso.

Società senza età

Tutti utilizzeranno la tecnologia, anche i meno giovani che ne hanno compreso il potenziale e i benefici. Non a caso, secondo IDC, la categoria demografica che registra una maggiore crescita nella diffusione di smartphone è quella degli over 65 mentre il 70% degli Europei over 55 considera importante mantenersi in salute e in una buona forma fisica.

Smart Coach

In futuro avremo assistenti personali basati su software di Intelligenza Artificiale che ci suggeriranno come cambiare la nostra dieta sulla base del livello di consumo energetico quotidiano.

Vita aumentata

Esperienze di realtà mista, che uniscono realtà virtuale e realtà aumentata ci catapulteranno in scenari rivoluzionari e ci faranno vivere nuove forme di intrattenimento, viaggi e sport.

Story Seekers

La tecnologia ci permetterà di trarre il massimo da ogni minuto della nostra vita, trasformando i tempi morti in attività a valore che contribuiranno alla nostra crescita personale. La diffusione di contenuti a 360 gradi, abilitata da piattaforme come Facebook e YouTube, crescerà in modo esponenziale.

Wearable

Nel momento in cui gli smartwatch e le fitness band saranno sempre più comuni ci si concentrerà sui sensori e su come integrarli nella nostra vita quotidiana. Si passerà dai monitor indossabili a sensori in grado di rilevare l’umore, le condizioni fisiche per migliorare le prestazioni e l’apprendimento. Pillole digitali che sembrano fantascienza ma che sono già allo studio nei laboratori di R&S di molte aziende.

Famiglia connessa

Tutte le generazioni saranno sempre più connesse grazie alla tecnologia, per superare insieme le nuove sfide emotive, finanziarie e le barriere fisiche. Applicazioni consentono alle famiglie di comunicare e coordinare le attività della vita quotidiana, soprattutto in un contesto come quello attuale dove il 48% dei giovani europei tra i 18 e i 34 anni, a causa dell’incertezza economica, è costretto a vivere con i genitori.

Multisensorialità

Viviamo in un mondo dominato da stimoli visivi e dove la tecnologia spesso ignora gli altri sensi. Non sarà più così. Il gusto, l’olfatto e il tatto si combineranno con ciò che vediamo per creare un’esperienza multisensoriale, soprattutto in ambito entertainment. Indossare tracker che ci invieranno stimoli fisici mentre per esempio guardiamo un film ci permetterà di vivere un’esperienza ancora più realistica e immersiva.

Nanotecnologie

La tecnologia quantum dot travalicherà il confine dei TV di nuova generazione e sarà utilizzata anche in ambito medicale, nella bio-imaging per il trattamento per esempio delle cellule tumorali.

Tecnologia rilassante

Applicazioni di realtà virtuale sono in prima linea tra i nuovi metodi per aiutare le persone con paure e fobie e i ricercatori stanno guardando alla tecnologia come elemento per nuove terapie per la salute mentale. Dieci minuti di realtà virtuale per esempio possono trasportarci in tranquille aree verdi prima di iniziare la giornata lavorativa. Sensori tracceranno le nostre reazioni chimiche allo stress e ci daranno suggerimenti su come migliorare il nostro benessere.