L’impegno di Microsoft nel cloud continua a pagare. Nel suo secondo trimestre fiscale, che si è concluso il 31 dicembre 2016, l’azienda ha registrato una crescita in tutte le sue attività legate al cloud, inclusi Office, Dynamics e Azure. Annunciando i risultati finanziari Microsoft ha dichiarato che le entrate della sua unità Commercial Cloud stanno crescendo al passo di 14 miliardi di dollari all’anno. Nel trimestre precedente il tasso di crescita era di 13 miliardi di dollari. La crescita di Azure è stata particolarmente importante e ha generato un aumento delle entrate del 93 per cento

Complessivamente, Microsoft ha registrato una crescita anno su anno sia nelle entrate che nei profitti. Le vendite totali sono state di circa 24,1 miliardi di dollari con un profitto netto di 5,2 miliardi di dollari. Nello stesso periodo del 2015 l’azienda aveva riportato 23,8 miliardi di dollari di entrate e poco più di 5 miliardi di dollari di profitto.

Anche il mercato dei PC ha dato buoni risultati nel corso del trimestre. Amy Hood, CFO di Microsoft, ha sottolineato che i dispositivi Windows di fascia alta hanno guadagnato quote di mercato nel corso del trimestre.

Se complessivamente il fatturato è cresciuto, l’abbandono della produzione di smartphone Windows ha avuto un impatto negativo sulle finanze di Microsoft. Le entrate nel segmento smartphone sono scese nel corso del trimestre, con un calo del fatturato dell’81 per cento rispetto all’anno precedente.

Le entrate dell’Enterprise Services sono diminuite del 4 per cento dopo una crescita per tre trimestri consecutivi. Microsoft ha accusato il termine dei contratti di assistenza personalizzati per Windows Server 2003. Il supporto per il software era stato ufficialmente chiuso nel 2015, ma alcuni clienti avevano acquistano il supporto esteso nell’ambito di contratti personalizzati.

I risultati non hanno rivelato molto circa l’impatto di LinkedIn sul business di Microsoft, perché l’acquisizione da 27 miliardi di dollari del social network è stata chiusa a tre settimane dalla fine del trimestre. Microsoft ha dichiarato che il fatturato di LinkedIn nel trimestre è stato di 228 milioni di dollari, con una perdita di 100 milioni di dollari.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato che il primo obiettivo nel prossimo futuro è far crescere la base utenti di LinkedIn. A tal fine, Microsoft si concentrerà sulla rapida integrazione tra LinkedIn e prodotti come Office e Dynamics.