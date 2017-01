Samsung Electronics ha annunciato che il suo utile è aumentato di quasi il 20 per cento nel 2016, nonostante le vendite quasi piatte e il costoso richiamo dello smartphone Note 7. L’azienda ha registrato un profitto netto annuale di 22,7 trilioni di won (circa 19,5 miliardi di dollari), in crescita del 19,2 per cento rispetto all’anno precedente, e vendite di 201,9 trilioni di won (circa 173,5 miliardi di dollari), con una modesta crescita dello 0,6 per cento. Sulla scia di una forte domanda dai produttori di smartphone, Samsung ha registrato importanti guadagni dalle vendite di chip di memoria.

Le vendite della divisione mobile, pari a 97,8 trilioni di won, hanno registrato un calo del 3 per cento nel 2016. Relativamente alle vendite è la divisione più importante di Samsung, ed è stata penalizzata sia dal richiamo dello smartphone Note 7 che dal calo della domanda di telefoni di fascia alta. Questa settimana Samsung ha reso noto che le esplosioni che hanno portato al richiamo di massa del Note 7 sono da attribuire a problemi nelle batterie fornite da due produttori.

Guardando al futuro, Samsung si aspetta che il mercato degli smartphone continui a rallentare, mentre i servizi di intelligenza artificiale rappresentano una nuova opportunità di business. Fino a oggi i telefoni Samsung facevano affidamento all’assistente personale AI di Google, ma secondo alcune fonti la società sta sviluppando un proprio assistente.

Samsung ha anche segnalato che prevede di aumentare la competitività dei suoi smartphone di fascia bassa e media con l’aggiunta di funzionalità in precedenza disponibili solo nei modelli più costosi.

Nel settore dell’elettronica di consumo, le vendite sono aumentate di poco, ma il profitto (pari a 2,6 trilioni di won) è più che raddoppiato nel 2016. Per l’anno in corso Samsung prevede una crescita nel segmento dei televisori di fascia alta QLED e a grande schermo 4K. Puntando su questo segmento l’azienda intende espandere il lato B2B della sua divisione elettrodomestici.