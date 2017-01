Tempo di trimestrali e, dopo quelle di Intel e Microsoft che abbiamo riportato oggi, anche Alphabet ha rilasciato i dati relativi al quarto trimestre 2016. Un Q4 positivo per la holding di Google come sottolineato anche dalla CFO Ruth Porat, con un fatturato di 26 miliardi di dollari rispetto ai 21,3 miliardi dello stesso periodo del 2015.

Un +22% anno su anno contro il +18% del 2015 sul 2014 che la dice lunga sul buon andamento del trimestre, ma anche l’utile netto di 5,3 miliardi è in netta ascesa rispetto ai 4,9 miliardi del Q4 2015, a sua volta cresciuto del 25% sul Q4 2014.

Numeri che, come c’era da aspettarsi, dipendono in gran parte da Google (compreso YouTube) e dalla raccolta pubblicitaria grazie al motore di ricerca, che ha rappresentato ancora la principale fonte di fatturato con ben 22,4 miliardi di dollari (+17,4% anno su anno)

Hardware (smartphone Pixel, Chromebook), applicazioni e soluzioni cloud hanno totalizzato insieme 3,4 miliardi (+62% sul 2015), mentre la divisione Other Bets di Google, in cui convergono progetti più arditi, rischiosi e sperimentali come Project Loon, Project Wing e Google Fiber, continua a riportare perdite, con 262 milioni di dollari di fatturato e uscite per 1,1 miliardi di dollari, comunque in calo rispetto ai 1,2 miliardi del 2015.