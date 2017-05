Si svolgerà a Milano il prossimo 26 ottobre il Connected Manufacturing Forum, evento dedicato al mondo dell’Industria 4.0 organizzato da Business International/Fiera Milano Media. Attraverso tavole rotonde e focus tematici verranno approfonditi i temi caldi del momento, dagli aspetti normativi alla fiscalità alle nuove tendenze nelle tecnologie abilitanti.

Primo focus del convegno e approfondimento della newsletter Italia 4.0 è la Robotica Collaborativa. Insieme alla visione artificiale e al motion control, la robotica è uno dei motori dell’Industria 4.0. In particolare la robotica collaborativa apre nuovi scenari sulle modalità di lavoro e di interazione uomo-macchina: controllo e sicurezza, fattori chiave nelle fabbriche digitali; progettazione assistita e realizzazione di prototipi virtuali; efficienza e flessibilità per recuperare competitività.

Nel dibattito su robotica collaborativa e intelligenza artificiale verranno approfonditi aspetti quali sistemi di produzione configurabile per la produzione personalizzata, strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione, robot mobili e collaborativi per la Smart Factory.

Su questi temi si confronteranno Alessandro Berzolla (Chief Operations Officer di Dallara Automobili), Lorenzo M. A. Ferrari (Head of Manufacturing Improvement Projects di Ansaldo Energia), Davide Fiorese (COO di SitLand), Ranieri Niccoli (Industrial Director di Automobili Lamborghini), Stefano Pietroni (Group Supply Chain, Vice President for Network Design, Planning & Sourcing di Barilla), Pierantonio Pierobon (Operations and Supply Chain Executive di Fly), Giovanni Polosa (Manufacturing Italy Director di Natuzzi), Riccardo Villani (Group Supply Chain Strategy Director, Refreshment di Unilever).

Il programma completo del convegno e maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.businessinternational.it.