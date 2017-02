Nel 2011, il CEO di Apple Steve Jobs presentò i progetti per il nuovo campus dell’azienda. Sei anni più tardi, Apple Park è pronto per l’inaugurazione, come ha annunciato la Mela attraverso un comunicato stampa. Il trasferimento dei dipendenti di Apple nel nuovo campus inizierà nel mese di aprile, e nel giro di sei mesi saranno più di 12.000 le persone che lavoreranno presso l’Apple Park.

La struttura dell’edificio centrale dell’Apple Park, che evoca un disco volante con i suoi pannelli di vetro curvo, fu concepita da Jobs. Apple onorerà la memoria del suo co- fondatore con lo “Steve Jobs Theater”, un auditorium da 1.000 posti. L’Apple Park si estende su un’area di circa 700mila metri quadri, progettati per essere in parte un rifugio naturale, in parte un centro per la collaborazione e la creatività.

Il campus sostituisce la giungla di cemento di Hewlett-Packard con 9.000 alberi, tre chilometri di sentieri dove i dipendenti possono passeggiare o correre, oltre a un frutteto, un prato e un laghetto. Apple sostiene che il suo nuovo quartier generale è il più grande edificio ventilato naturalmente al mondo e non avrà bisogno di riscaldamento o di aria condizionata per nove mesi all’anno. I pannelli solari collocato sul tetto forniscono all’edificio 17 megawatt di energia pulita.

“La vision di Steve per Apple si estendeva ben oltre il tempo che ha trascorso con noi. Ha concepito Apple Park come un centro di innovazione per generazioni a venire”, ha dichiarato il CEO di Apple Tim Cook. “Gli spazi di lavoro e i parchi sono progettati per offrire ispirazione al nostro team e apportare benefici all’ambiente. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di realizzare uno degli edifici a maggiore efficienza energetica al mondo e il campus sarà interamente alimentato da energia rinnovabile”.

L’attenzione ai dettagli

Apple ha lavorato con Foster + Partners per trasformare in realtà la vision di Jobs, e chiamarlo un progetto grandioso è dir poco. Secondo un articolo di Reuters pubblicato all’inizio di febbraio, le linee guida di Apple erano estremamente specifiche; per esempio, era richiesto che nei giganti pannelli in vetro che compongono l’esterno dell’edificio non fossero riflessi tubi o prese d’aria. I direttori dei lavori intervistati da Reuters hanno dichiarato che i pulsanti degli ascensori evocano il tasto home dell’iPhone, e persino le toilette richiamano l’eleganza del dispositivo di punta di Apple.

Il nuovo campus è stato progettato per i dipendenti di Apple, ma l’Apple Park sarà accessibile anche al pubblico. Un centro visitatori, con un Apple Store e una caffetteria, accoglieranno coloro che vogliono vedere di persona il capolavoro di Jobs.