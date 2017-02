Secondo il blog giapponese Macotakara Apple organizzerà a marzo un evento dedicato ai nuovi iPad, nel quale però saranno presentati anche altri dispositivi. Per quanto riguarda i tablet, i rumor del blog nipponico riportano essenzialmente le stesse informazioni già trapelate in rete mesi fa.

Apple infatti si appresterebbe a lanciare sul mercato quattro nuovi iPad. Due nuove versioni degli iPad Pro da 9,7’’ e 12,9’’, un nuovo iPad mini da 7,9’’ e un modello del tutto inedito da 10,5’’ caratterizzato da una cornice quasi inesistente e da un prezzo più elevato rispetto a tutti gli altri modelli.

Immaginiamo che il restyling dei due iPad Pro interesserà principalmente il processore, un nuovo taglio di storage e qualche novità legata al display, ma per ora si tratta solo di supposizioni.

Oltre ai tablet però Cupertino potrebbe presentare anche sia un nuovo modello di iPhone SE da 4’’ con l’inedito taglio di storage da 128 GB (e qualche altra novità hardware), sia gli iPhone 7 e 7 Plus in colorazione rossa.

Tutto naturalmente rimane per ora relegato alla sfera dei rumor, anche se per quanto riguarda gli iPad le indiscrezioni sembrano piuttosto fondate, con l’unico dubbio del nuovo iPad mini che secondo diversi osservatori non sarà presentato.

Ricordiamo che già lo scorso marzo Apple aveva organizzato un evento dedicato all’iPad Pro da 9,7’’ e all’iPhone SE e quindi un nuovo evento il prossimo mese non suona certo come una notizia bizzarra o priva di fondamento.