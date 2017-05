A pochi mesi dal lancio di cui abbiamo già parlato in questa news, sono già oltre 50.000 le aziende a livello globale che utilizzano Microsoft Teams, il nuovo servizio di collaborazione basato su chat disponibile per gli utenti business in modo integrato in Office 365.

In Italia lo stanno provando oltre 1.800 aziende ed emerge un crescente interesse da parte delle PMI. Più di 7.000 persone ne stanno già facendo uso per condividere informazioni strategiche e collaborare. Gli utenti business di Office 365 nel mondo hanno inoltre raggiunto i 100 milioni con una crescita del 18% anno su anno e, negli ultimi 12 mesi, la piattaforma si è arricchita con oltre 300 nuove funzionalità.

Collaborare è la nuova frontiera della produttività, perché negli ultimi 5 anni il tempo impiegato per lavorare con altre persone è aumentato del 50%. Ecco perché promuovere la collaborazione è fondamentale in una logica di smart working, per consentire alle persone di cooperare e raggiungere risultati comuni.

Microsoft Teams è stato sviluppato con quattro obiettivi chiave.