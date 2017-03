“HE” come “human energy”, “experience” per indicare un’esperienza d’uso soddisfacente sotto ogni punto di vista. Sono le parole che sintetizzano l’approccio da sempre adottato da Inaz, una delle più importanti società italiane di software e servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse umane, e che si ritrovano nell’ultima piattaforma sviluppata dalla società milanese per il mondo dell’HR management. HExperience è una piattaforma condivisa, flessibile, focalizzata sulle persone e non solo sui processi, favorisce la collaborazione e nasce per rendere ancora più avanzata, ma allo stesso semplice e fluida, la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro in azienda.

HExperience è uno strumento semplice da usare, intuitivo per tutti gli utenti (dipendenti, responsabili di funzione e direzione) ma anche tecnologico e potente, accessibile da ogni device. In HExperience ogni dato è unico ed esatto e il prodotto si adatta a ogni infrastruttura aziendale, con fase di startup rapida e consulenza e aggiornamento sempre garantiti da Inaz.

Un database unico e una struttura modulare, per tutte le esigenze

Il cuore della piattaforma HExperience è HE Base, l’elemento indispensabile per garantire la qualità del dato (unico, esatto, convalidato e subito disponibile) e regole certe per migliorare gestione e amministrazione del personale. Tutte le informazioni sulla forza lavoro in azienda sono subito disponibili, senza bisogno di fogli di calcolo o processi non in linea.

Su questo database unico si innestano i prodotti scelti da ogni cliente, in maniera modulare: Risorse Umane per gestire le persone in modo strategico, favorendo comunicazione e flessibilità organizzativa; Presenze; Nota Spese; il Portale del Dipendente che facilita e promuovere la collaborazione e la condivisione delle informazioni all’interno dell’organizzazione; e il nuovo strumento Welfare, per implementare e gestire i piani di welfare aziendale.

La piattaforma si adatta alle esigenze di ogni realtà aziendale, con qualsiasi modello di business e qualunque sia la struttura geografica ed organizzativa.

La struttura modulare della piattaforma ti permette di scegliere ed acquistare solo ciò che ti serve; puoi iniziare con un solo modulo ed aggiungerne altri quando vuoi.

Funzionalità integrate

HExperience è una piattaforma ricca di funzioni self-service che favoriscono operazioni HR veloci e facili, a tutti i livelli.

Il dipendente accede alle bacheche aziendali, presenta richieste di rimborsi spese e prenotazioni, ferie e permessi. Consulta e stampa cedolino e documenti, aggiorna i propri dati anagrafici, si iscrive ai corsi di formazione, accede all’organigramma aziendale navigabile, si candida all’interno del job posting, partecipa a sondaggi e valutazioni.

I responsabili di funzione consultano le schede dei collaboratori, monitorando presenze e saldi ferie; autorizzano o respingono le richieste (ferie e permessi), gestiscono i rimborsi spese e valutano i collaboratori.

La direzione HR autorizza le modifiche proposte con un clic e aggiorna tutti i sistemi. Naviga e gestisce i dati dei curricula delle risorse, stabilisce workflow autorizzativi e procedure per i diversi utenti, amplia o restringe l’ambiente Portale, senza vincoli e senza bisogno di accedere al database.

E per chi si candida a una posizione lavorativa c’è la possibilità di ricercare di una posizione pubblicata sul sito aziendale, inserire e aggiornare il CV.

Scopri altri dettagli e richiedi informazioni su Inaz HExperience

Inaz Srl è una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Con una rete di agenzie e punti assistenza in tutta Italia, Inaz offre le sue soluzioni a più di 10mila installazioni fra aziende, pubblica amministrazione, studi professionali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Inaz, con il suo Centro Studi, è anche punto di riferimento per imprese e professionisti in tema di aggiornamento, consulenza e formazione. La sede centrale è in Viale Monza 268 a Milano. http://www.inaz.it